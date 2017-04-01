Без ретуши

Фото с сайта http://tobestars.ru



Наталья ЧЕРНЫХ

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Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сама идея выглядела великолепно: 21-летняя Клаудия Кардинале кружится на римской крыше в легкой развевающейся юбке, её руки касаются огромной золотой цифры «70». Однако журналисты, сравнив оригинальный снимок 1959 года с нынешним изображением, заметили, что талия и ноги актрисы подверглись фотошопу. Возник вопрос: зачем? Если даже параметры великолепной Кардинале не укладываются в стандарты, то как тогда быть остальным женщинам? Можно изматывать себя диетами, тренировками, массажем, сауной и спа-процедурами, но даже при должных усилиях мы не можем рассчитывать на идеальность. А надо ли?Сама Клаудиа Кардинале, которой сейчас 78 лет, отреагировала на плакат сдержанно, заявив, что является феминисткой, но при этом считает скандал «фальшивым, раздутым».- сообщила актриса в одном из интервью. –Большого криминала в произошедшем, безусловно, нет, однако факт налицо: движение «бодипозитив» - комплиментарное отношение к собственному телу - в самом разгаре. А навязывание индустрией ложных стандартов красоты по-прежнему остается проблемой, с которой все мы ежедневно сталкиваемся. Навязанные стандарты красоты влияют на нашу с вами самооценку, а из неё вырастают события нашей жизни.