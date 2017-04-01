Гостья из будущего

Наталья ЧЕРНЫХ

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Юрий ГАГАРИН не успел еще завершить полет вокруг земного шара, как в моде появились «космические девушки». 60-е стали эпохой, когда образ женщины как хранительницы домашнего очага изжил себя. Европу охватили студенческие революции, а мир начал мечтать о космосе. Как результат в моде родилось направление space age. Несмотря на то, что реальным освоением космоса занимались американцы и русские, эстетику футуризма придумали французы.Родоначальником space age стал Андре КУРРЕЖ. Его вещи не стремились подчеркивать феминные формы, а наоборот, делали женщину похожей на монументальную инсталляцию из будущего. Вскоре эту же тему стал эксплуатировать Пьер КАРДЕН, впервые использовавший для пошива одежды пластик и винил. В 1968 году французский режиссер Роже ВАДИМ показывает фантастический фильм «Барбарелла» с Джейн ФОНДОЙ в главной роли. Костюм актрисы из финального эпизода, придуманный Жаком ФОНТЕРЕЕМ на основе идей Пако РАБАНА, признан самым сексуальным в кино 60-х годов и не сходил с обложек глянцевых журналов.В какой-то момент увлечение футуризмом сошло на нет. Человек побывал в космосе и понял, что никакой Барбареллы там не было. Однако сейчас, когда Илон МАСК предлагает отправлять туристов на Луну, эстетика футуризма возвращается. Барбареллы, одетые в холодный серебристый металлик, вновь бороздят подиумы на показах самых продвинутых домов – ШАНЕЛЬ и ПРАДА. Японец Джуниа ВАТАНАБЕ наверняка видел советский фильм «Аэлита», иначе не объяснить невероятное сходство абстрактных конструкций из пластика на моделях с костюмами экранных персонажей. В доме Курреж вспомнили неземные амбиции недавно ушедшего основателя марки и соорудили космический нагрудник из металлизированной кожи. В общем, быть Барбареллой вновь очень модно.Первый признак космической девушки – солнцезащитные очки. Огромные, с цветными стеклами. Никогда еще их не было так много, как в этом сезоне. Том БРАУН делает их фантастической, неправильной формы, словно на лице расплылось бензиновое пятно. Эшли УИЛЬЯМС надевает на глаза полноценные компьютерные приборы, а Луи ВЬЮТТОН представляет смесь черного глянцевого стекла и матовой металлической оправы, которые выглядят так, словно вам их подарил Нео из «Матрицы». В ход идет и необычная геометрия: вытянутые по-кошачьи овалы, срезанные круги и шестиугольники. Центром притяжения являются линзы какого-нибудь желтого или бирюзового цвета.