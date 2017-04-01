Сама в квадрате

Фото: http://fashion-rotation.com

Наталья ЧЕРНЫХ

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В январе 1916 года в Петрограде проходила выставка под загадочным названием «0,10», именуемая еще «Последней футуристической», поскольку знаменовала кончину футуризма и рождение нового, тогда еще неведомого супрематизма. Казимиру МАЛЕВИЧУ, чьи работы легли в основу экспозиции, не позволили даже указать название этого направления в каталоге, уж больно спорным оно казалось соратникам художника. Название «Ноль-десять» - символьный код выставки. «0» - абсолютная беспредметность супрематизма, а «10» - число художников-участников.Супрематические картины - первый манифест чистого искусства, поставившего фантазию и творческие способности людей в один ряд с силами природы. «Чёрный квадрат» Малевича занял почетный красный угол выставочного пространства как аллегория на православную икону. Новый человек того времени исповедует авангард и поклоняется не высшим силам, а самому себе, способному творить новый мир самостоятельно. «Черный квадрат» - символ его могущества, заключенный в идеальный супремат.Примерно такую же философию исповедует сегодня мода, предлагая женщине поверить в себя и стать творцом собственной судьбы. Манифесты рекомендуется излагать при помощи внешности, а вместо холста использовать ткани и собственное тело. Так, в макияж вернулись яркие тени: синие, зеленые, а также непривычные желтые или оранжевые. Наряду с этим появились совершенно новые приемы. У моделей от Макс МАРА цветные штрихи, напоминающие хаос с картины Ивана КЛЮНА, украшали скулы. У РОБЕРТСОН синие губы имеют желтый контур, а у ПОРТИС девочкам на место бровей наклеили желтые полоски. Мейсон МАРДЖЕЛА нарисовал моделям золотые брови и дополнил композицию круглыми серьгами в тон.Вернулся авангард и в парикмахерское искусство. На показе Марка ДЖЕЙКОБСА причёски моделей представляли собой дреды, собранные из разноцветных косичек и свалянных прядей. Больше всего экспериментов проводится с окрасом волос. На гладких чёрных волосах появляются фиолетовые и розовые пряди, плавно переходящие друг в друга. На безупречном блонде неожиданно выводится какая-нибудь красная или зеленая полоса.