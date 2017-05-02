Всем привет, я Ольга Швец

Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. - так начинаются все или почти все ролики ангарчанки, которая ведет канал в популярной социальной сети YouTube.
ССЫЛКА: https://www.youtube.com/channel/UC8usD0zkIXUaUH5EQx_1Tnw
Это сообщение для тех, кто сказал, что обо мне давно ничего, или почти ничего не слышно.Тематика канала:
- макияжи
- уход за зрелой кожей
- покупки бюджетной косметики
- обзоры парфюмерии
- ангарские новости без цензуры и многое другое
Примерно два с половиной года с лета 2014 я веду канал на Ютюбе. Случилось это после пары всероссийских конкурсов визажистов в которых мне посчастливилось выйти в финал.
- Make Up Art Awards
- Профессиональный турнир INGLOT
Найти меня там можно по ник-нейму Olga Shvets Style Laser.
Ну и в конце концов, там аудитория у меня гораздо больше (и она из разных стран). Меня смотрят разные страны, проще перечислить какие не смотрят.
Самое максимальное количество просмотров ролика на данный момент около 24 тысяч. Искусственными накрутками подписчиков и просмотров я не занимаюсь. Поэтому дела пока идут средне на канале.
По-мимо этого я фотографирую, занимаюсь с юными моделями (сейчас на занятиях я преподаю еще и умение смешивать ароматы из эфирных масел, по-мимо стандартного дефиле и макияжа), ищу новые темы для творчества и вдохновения. В данный момент мы проводим кастинг для всемирно известного модельного агентства Grace models. Давшего путевку в жизнь таким мировым звездам как Наталья Водянова, Ирина Шейк, Ольга Шерер.
И набор в Лагерь моделей на Байкале сезон лето 2017 (до этого в 2014 году приезжал канал из Лондона CHANNEL4) и в 2016 европейский фотограф Фабиан Вейс.
У меня все более чем отлично. Планирую больше времени уделять творчеству, и самореализации. Но через местные СМИ делать это все очень сложно. Проще договориться и найти общий язык с региональными и даже российскими и федеральными российскими.
Не буду ничего конкретизировать, потому, что море планов. А о них как известно раньше времени говорить не принято.
Ольга Швец