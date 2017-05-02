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Врождённое чувство


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Сегодня, 12:27
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История знала нескольких женщин, рожденных с чувством стиля, и одна из них – британско-американская актриса Одри ХЕПБЕРН, которой 4 мая исполнилось бы 88 лет. К образам, созданным этой необыкновенной женщиной, мода возвращается регулярно, и этот сезон не исключение.

Врождённое чувство
Укороченные брюки, бомбер, лоферы – уже в 50-е годы Одри ХЕПБЕРН демонстрировала то, что будет на пике популярности сегодня.

В 1954 году на экраны выходит романтическая комедия «Сабрина», которая пунктирно наметила фирменный образ Одри Хепберн. Первоначально для дизайна своих платьев актриса выбрала знаменитого испанского кутюрье Кристобаля БАЛЕНСИАГУ, но тот от сотрудничества с молоденькой инженю отказался. Недальновидный шаг с его стороны, конечно. А вот француз Юбер де ЖИВАНШИ согласился. Именно он создал четырехугольный глубокий вырез, а также знаменитое черное платье с открытыми плечами для «Сабрины». После работы над фильмом Одри до самой смерти модельера поддерживала с ним тесную дружбу, одеваясь в одежду от Живанши и в кадре, и в жизни.

Еще один знаковый фильм - «Забавная мордашка» 1957 года. На экране актриса появляется с актером Фредом АСТЕРОМ. В кадре Одри Хепберн щеголяет в нескольких кутюрных платьях домов Диор и Живанши без рукавов A-силуэта, но непременно с перчатками до локтя. Актуальный в 50-е годы нью лук Кристиана ДИОРА, идеально подчеркивающий женскую фигуру, стал одной из главных деталей стиля Одри Хепберн.

В этом сезоне нью лук, конечно, осовременен, но по-прежнему жив. Пышные пачки из тюля теперь носят с футболками и кедами, хотя и классический вариант с балетками или остроносыми лодочками никто не отменял. Перчатки тоже используются, но не до локтя, а короткие, байкерские, ярких оттенков.

После экранизации романа Трумена КАПОТЕ «Завтрак у Тиффани» продажи ювелирных украшений Tiffany & Co взлетели до небес. Нити жемчуга в три ряда, диадемы и крупные серьги вкупе с простым платьем-рубашкой стали признаком роскоши и непосредственности. Хепберн умело добавляла Tiffany и в свои повседневные образы, научив девушек выглядеть естественно в украшениях за миллион долларов, что и требуется сегодня. Жемчуг бьет все рекорды популярности, и чем демократичнее наряд, тем уместнее это украшение. Гроздья бус надевают поверх маек с джинсами и бомберами, с простыми платьями и слипонами.

Одри Хепберн также не раз демонстрировала умение носить белую мужскую сорочку как настоящая леди. В этом сезоне мужская сорочка возведена в культ и претерпела столько инноваций, что стала вещью номер один сезона. Правда, цвет более актуален голубой, нежели белый. Асимметричные вырезы, пышные рукава или их отсутствие, необычная длина или схожесть с другими предметами гардероба (платьем или тренчем) - все это делает обычную сорочку супермодной ежедневной необходимостью.

Наталья ЧЕРНЫХ
http://www.cyclepedia.ru

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