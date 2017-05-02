Никогда не суетиться

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Наталья ЧЕРНЫХ

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Внешние данные – капитал любой из нас, но особенная женщина знает: важно быть не столько красивой, сколько эффектной. Сегодня большинство из нас уже научились выглядеть свежо и ухоженно, это необходимая база, без которой все остальное теряет всякий смысл. Что же выделяет особенную женщину при прочих равных условиях? Во-первых, умение приносить удобство в жертву красоте. Это не означает, что она изо дня в день мучается в узких жакетах и тесных «дудочках». Наоборот, её гардероб функционален и разнообразен, но она следует закону: юбка всегда выигрышнее брюк. По этой же причине у нее есть пара несминаемых платьев, в случае чего до места мероприятия она может добраться и в брюках, а там быстро переодевается.Она умеет играть на контрастах, угадывая их интуитивно: там, где все в брюках, она придёт в платье, и наоборот, при этом не нарушая дресс-кода и не являясь белой вороной. Особенно осторожна эта женщина с маленьким черным платьем. Да, оно всегда уместно, но как же часто мы выбираем этот «беспроигрышный» вариант, а в итоге выглядим как из инкубатора. Эффектная женщина не боится цвета, умеет им управлять и делать союзником своей внешности. Кроме того, в её образе обязательно присутствует пара модных деталей, будь то актуальная обувь на флэтформе или рюкзачок как альтернатива привычной сумочке. Всем известно, что есть определенный шарм в том, чтобы быть не как все. Но здесь тоже есть нюанс. Он состоит в том, чтобы удивлять без эпатажа.Многие из нас недооценивают силу украшений, не умеют их подбирать или ленятся носить. Между тем именно этот штрих делает образ законченным. Секрет сияния глаз, остающихся блестящими даже после напряженного дня, - зачастую именно работа правильно подобранных украшений.Особенная женщина всегда на высоте благодаря каблукам. Да, все мы едем на мероприятия, на свидания, на детские утренники с работы, в удобной обуви, зимой в сапогах. Особенная женщина всегда найдет возможность переобуться и внести себя в зал на шпильках. Медленно. Это еще одна её фишка – никогда не суетиться. Именно достоинство и продуманность в движениях выделяют особенную женщину из стайки таких же нарядных дам.Внешние вау-эффекты – это только половина козырей особенной женщины. Самая важная их часть кроется в её собственном мире, который состоит из любимой работы, увлечений, вдохновляющего окружения, феерических впечатлений и… удовольствий. Она знает, что доставляет ей наслаждение, и наполняет себя энергией в спа-салонах, в общении с подругами, на занятиях танцами или просто любуясь закатом. В результате она всегда наполнена и самодостаточна. Люди тянутся к тем, кому есть чем поделиться.