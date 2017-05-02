Фото из архива салона мод «У Татьяны»

Наталья ЧЕРНЫХ

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Как правило, феерические праздники происходили по инициативе кучки людей, безнадежно влюбленных в красоту и в свое дело, и держались исключительно на их бескорыстном энтузиазме. Так получилось, что за последние полгода я встречалась с некоторыми из них. Мы с ностальгией вспоминали прошлое и приходили к выводу, что сегодня у людей все силы направлены на выживание, на организацию масштабных мероприятий энергии уже не остаётся.В этом году 30 лет исполнилось театру мод «Карина». В 90-е на примере этих девчонок росли целые поколения маленьких ангарчанок. В последнем фильме Евгения КОНСТАНТИНОВА из его авторского цикла «Ангарские хроники» есть кадр 1989 года: пять первых манекенщиц «Карины» едут в кузове грузовика по стадиону «Ангара».Отбор в «Карину» всегда был жёсткий: высокий рост, красивое лицо, пластичность. Ольга ДОНЧЕНКО, Ольга ИСАЧЕНКО, Ирина ТАРАКАНОВА, Татьяна ТОРШИНА, Татьяна ТКАЧУК, Ирина МАТКОВА, Наталья ЖАРСКАЯ - это звёзды «первой волны», те, кто создал для «Карины» имидж, который принёс ей в дальнейшем славу одного из лучших коллективов региона. Руководитель «Карины» Елена БЫЦКО вспоминает:С 2009 года по настоящее время коллектив базируется в МАО ДО ДЮЦ «Перспектива» (ДК «Бытовик») и продолжает завоёвывать призовые места и гран-при на конкурсах «Звёздный дождь» в Красноярске, «Открытая Европа» в Москве, «Танцевальный Олимп» в Берлине.- говорит Елена Быцко.