Расцвет моды в Ангарске, по моему мнению, пришелся на начало двухтысячных. Вспомните, как «гремели» театры мод «Карина» и «У Татьяны». 2000-е годы, показ моделей в салоне мод «У Татьяны». Ангарчанки всегда отличались красотой и стилем.
Фото из архива салона мод «У Татьяны»
Как правило, феерические праздники происходили по инициативе кучки людей, безнадежно влюбленных в красоту и в свое дело, и держались исключительно на их бескорыстном энтузиазме. Так получилось, что за последние полгода я встречалась с некоторыми из них. Мы с ностальгией вспоминали прошлое и приходили к выводу, что сегодня у людей все силы направлены на выживание, на организацию масштабных мероприятий энергии уже не остаётся.
В этом году 30 лет исполнилось театру мод «Карина». В 90-е на примере этих девчонок росли целые поколения маленьких ангарчанок. В последнем фильме Евгения КОНСТАНТИНОВА из его авторского цикла «Ангарские хроники» есть кадр 1989 года: пять первых манекенщиц «Карины» едут в кузове грузовика по стадиону «Ангара».
Отбор в «Карину» всегда был жёсткий: высокий рост, красивое лицо, пластичность. Ольга ДОНЧЕНКО, Ольга ИСАЧЕНКО, Ирина ТАРАКАНОВА, Татьяна ТОРШИНА, Татьяна ТКАЧУК, Ирина МАТКОВА, Наталья ЖАРСКАЯ - это звёзды «первой волны», те, кто создал для «Карины» имидж, который принёс ей в дальнейшем славу одного из лучших коллективов региона. Руководитель «Карины» Елена БЫЦКО вспоминает:- Однажды в Иркутск из Москвы привезли коллекцию шуб. Собрали лучших манекенщиц региона, устроили конкурс, кто лучше сможет представить на подиуме изделия. Конкуренция была сумасшедшая. Иркутск поглядывал на нас свысока: что этот Ангарск может? И вот настал черед показывать самую дорогую соболью шубу со шлейфом. Когда вышла Ольга Донченко со своей невероятной пластикой, она сразу затмила всех: умела вынести вещь так, словно родилась королевой. В итоге коллекцию демонстрировала «Карина».
С 2009 года по настоящее время коллектив базируется в МАО ДО ДЮЦ «Перспектива» (ДК «Бытовик») и продолжает завоёвывать призовые места и гран-при на конкурсах «Звёздный дождь» в Красноярске, «Открытая Европа» в Москве, «Танцевальный Олимп» в Берлине. - Сейчас молодые люди выбирают профессию в зависимости от того, насколько хорошо она оплачивается. Но если ориентироваться только на деньги, счастлив не будешь. Девчонок, которые приходят ко мне заниматься, я наставляю: найдите своё призвание, и тогда всё получится!
- говорит Елена Быцко.
Наталья ЧЕРНЫХ
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