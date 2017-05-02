.
,

За кураж!


0

Сегодня, 12:19
 Количество просмотров: 41
    

Расцвет моды в Ангарске, по моему мнению, пришелся на начало двухтысячных. Вспомните, как «гремели» театры мод «Карина» и «У Татьяны».

За кураж!
2000-е годы, показ моделей в салоне мод «У Татьяны». Ангарчанки всегда отличались красотой и стилем.
Фото из архива салона мод «У Татьяны»


Как правило, феерические праздники происходили по инициативе кучки людей, безнадежно влюбленных в красоту и в свое дело, и держались исключительно на их бескорыстном энтузиазме. Так получилось, что за последние полгода я встречалась с некоторыми из них. Мы с ностальгией вспоминали прошлое и приходили к выводу, что сегодня у людей все силы направлены на выживание, на организацию масштабных мероприятий энергии уже не остаётся.

В этом году 30 лет исполнилось театру мод «Карина». В 90-е на примере этих девчонок росли целые поколения маленьких ангарчанок. В последнем фильме Евгения КОНСТАНТИНОВА из его авторского цикла «Ангарские хроники» есть кадр 1989 года: пять первых манекенщиц «Карины» едут в кузове грузовика по стадиону «Ангара».

Отбор в «Карину» всегда был жёсткий: высокий рост, красивое лицо, пластичность. Ольга ДОНЧЕНКО, Ольга ИСАЧЕНКО, Ирина ТАРАКАНОВА, Татьяна ТОРШИНА, Татьяна ТКАЧУК, Ирина МАТКОВА, Наталья ЖАРСКАЯ - это звёзды «первой волны», те, кто создал для «Карины» имидж, который принёс ей в дальнейшем славу одного из лучших коллективов региона. Руководитель «Карины» Елена БЫЦКО вспоминает:

- Однажды в Иркутск из Москвы привезли коллекцию шуб. Собрали лучших манекенщиц региона, устроили конкурс, кто лучше сможет представить на подиуме изделия. Конкуренция была сумасшедшая. Иркутск поглядывал на нас свысока: что этот Ангарск может? И вот настал черед показывать самую дорогую соболью шубу со шлейфом. Когда вышла Ольга Донченко со своей невероятной пластикой, она сразу затмила всех: умела вынести вещь так, словно родилась королевой. В итоге коллекцию демонстрировала «Карина».

С 2009 года по настоящее время коллектив базируется в МАО ДО ДЮЦ «Перспектива» (ДК «Бытовик») и продолжает завоёвывать призовые места и гран-при на конкурсах «Звёздный дождь» в Красноярске, «Открытая Европа» в Москве, «Танцевальный Олимп» в Берлине.

- Сейчас молодые люди выбирают профессию в зависимости от того, насколько хорошо она оплачивается. Но если ориентироваться только на деньги, счастлив не будешь. Девчонок, которые приходят ко мне заниматься, я наставляю: найдите своё призвание, и тогда всё получится! - говорит Елена Быцко.

Наталья ЧЕРНЫХ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Честно заработал
Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области
Как прошел «Российский Азимут»
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Заминировал
Гвардия поймала убийцу
Ангарчанин хотел дать взятку полицейскому
Все новости категории

Общество
Мой друг Фёдор ТКАЧЕНКО
Что нам стоит
Директор «Сковородки»
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (268)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru