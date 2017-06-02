Лето в образе



Наталья ЧЕРНЫХ

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Первое, что бросилось в глаза при обзоре нарядов с красной дорожки, - увлечение фасоном «нога Джоли» (высокий разрез у длинного платья, в который знаменитость выставляет ногу). Этот фокус на мероприятии стал таким массовым, что даже наряды, отнесённые критиками к лучшим, выглядели как из инкубатора.Возможно, ноги оказались в центре внимания не случайно. Дело в том, что за полтора месяца до открытия фестиваля разразился скандал по поводу плаката с Клаудией КАРДИНАЛЕ, ноги которой были безжалостно отретушированы. Соответственно, всем понадобилось наглядно доказать, что у них эта часть тела в безупречном состоянии. Разумеется, в этом рвении многие сделали ставку не только на ноги, а решили показывать все – «голые платья» по-прежнему не сдают позиций.Совсем тоскливо стало при виде «старой гвардии» кинематографа. Катрин ДЕНЁВ, Эммануэль БЕАР, Робин РАЙТ выбрали тёмные наряды с вырезом под горло, сразу прибавив себе лет десять. У Изабель ЮППЕР наблюдалась другая крайность – блёклые оттенки. А вот Кристин СКОТТ ТОМАС и Жюльет БИНОШ выбрали столь модный в этом сезоне розовый и не прогадали. Кстати, о розовом - неузнаваемо выглядела Сальма ХАЙЕК, выкрасившая волосы в «клубничный» блонд.Мощным трендом на красных дорожках набережной Круазетт стала ставка на естественность: эффект полного отсутствия макияжа и укладки. Звезды словно нарочно хотели создать у зрителя ощущение, будто бы они вовсе и не готовились к празднику, а просто заскочили в бутик, купили кутюрное платье, утром искупались в море и побежали на парад.