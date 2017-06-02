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Лето в образе


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Вчера, 13:04
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Лето только началось, впереди вечеринки и выпускные, а звёзды на 70-м международном Каннском кинофестивале уже продемонстрировали нарядную летнюю моду.

Лето в образе
Николь КИДМАН в платье от Родарте демонстрирует сразу несколько трендов - пайетки, рюши, металлик, макияж nude и естественную укладку волос.

Первое, что бросилось в глаза при обзоре нарядов с красной дорожки, - увлечение фасоном «нога Джоли» (высокий разрез у длинного платья, в который знаменитость выставляет ногу). Этот фокус на мероприятии стал таким массовым, что даже наряды, отнесённые критиками к лучшим, выглядели как из инкубатора.

Возможно, ноги оказались в центре внимания не случайно. Дело в том, что за полтора месяца до открытия фестиваля разразился скандал по поводу плаката с Клаудией КАРДИНАЛЕ, ноги которой были безжалостно отретушированы. Соответственно, всем понадобилось наглядно доказать, что у них эта часть тела в безупречном состоянии. Разумеется, в этом рвении многие сделали ставку не только на ноги, а решили показывать все – «голые платья» по-прежнему не сдают позиций.

Совсем тоскливо стало при виде «старой гвардии» кинематографа. Катрин ДЕНЁВ, Эммануэль БЕАР, Робин РАЙТ выбрали тёмные наряды с вырезом под горло, сразу прибавив себе лет десять. У Изабель ЮППЕР наблюдалась другая крайность – блёклые оттенки. А вот Кристин СКОТТ ТОМАС и Жюльет БИНОШ выбрали столь модный в этом сезоне розовый и не прогадали. Кстати, о розовом - неузнаваемо выглядела Сальма ХАЙЕК, выкрасившая волосы в «клубничный» блонд.

Мощным трендом на красных дорожках набережной Круазетт стала ставка на естественность: эффект полного отсутствия макияжа и укладки. Звезды словно нарочно хотели создать у зрителя ощущение, будто бы они вовсе и не готовились к празднику, а просто заскочили в бутик, купили кутюрное платье, утром искупались в море и побежали на парад.

Наталья ЧЕРНЫХ

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Вчера, 14:10 - ShawnDetly написал(а):
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