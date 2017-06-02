Старый друг

Фото с сайта www.anna-qure.com

Наталья ЧЕРНЫХ

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Не знаю, почему в магазинах их не найти. За свою жизнь встретила только две пары и сносила до дыр. А в этом сезоне - о, чудо - «Вог» провозгласил бабуши обувью номер один, хотя лично для меня они всегда таковыми являлись. Они мягкие, удобные, их легко сбросить с ноги. Как известно, мусульманину, чтобы совершить молитвенное правило, полагается разуться, причем сделать это надо пять раз в день. Бабуши пришли из Турции и Северной Африки, а поскольку последняя являлась французской колонией, то персидское «бабуши» быстро перекочевало в лексикон «лягушатников».Первоначально остроносые тапки шили из марокена - тисненого сафьяна с замысловатыми узорами - и носили исключительно дома. Настоящие восточные бабуши – это произведение искусства с вышивкой бисером и разноцветными пайетками, поэтому обувь выглядит сказочной. В XVII веке бабуши попали в Европу, француженки в них влюбились. Из Константинополя они перебрались и в нашу страну. В своём словаре Даль описал их как “галоши без пяток”. В нашем холодном климате их носили поверх обуви. Настоящую популярность восточные тапочки получили с появлением хиппи. Их обожали модницы 70-х: удобные, яркие, необычные - просто находка.В наше время о бабушах вспомнили благодаря Эми СЭЛЛ. Эта девушка родом из Нью-Йорка, выросла в семье эмигрантов из Сенегала и ежедневно размещала в Инстаграм свои фото в оригинальных шлёпках. Интернет взорвался восторженными отзывами. Все от мала до велика захотели купить такую же обувь.