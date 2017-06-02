Не форма, а содержание

Наталья ЧЕРНЫХ,

фото с сайта

https://su.epeak.in/2017/05/

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Первый раз на красную ковровую дорожку фестиваля Николь Кидман вышла перед премьерой фантастической драмы «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Её партнёршей по фильму стала 19-летняя Эль ФАННИНГ, так что они выплыли к папарацци вместе, и это появление назвали пятой номинацией Кидман - на звание самой красивой женщины фестиваля.В первый же день Николь сияла в прямом и переносном смысле. В прямом - из-за платья с пайетками молодого американского бренда «Родарте». В переносном - благодаря озорству во взгляде и кокетливой улыбке. Фаннинг выбрала платье от ГУЧЧИ в лучших традициях оголения, мятного цвета с серебристой вышивкой и объёмными цветами по подолу. И хотя оно признано одним из самых удачных на церемонии, до закрытого, но элегантного наряда Кидман ему было как до звезды.Вторым выходом Кидман, сразившим Канны, стал наряд для анонса картины «Убийство священного коня». Николь появилась в платье от Кельвина КЛЯЙНА с черным топом и пышной белой юбкой, напоминающей балетную. Изюминкой стали туфельки актрисы с необычными задниками, напоминающими крылья летучей мыши. Критики тут же окрестили эффектный образ «Черным лебедем» - за явный отсыл к одноименному фильму о балете. Завершали образ алая помада и совершенно прямые волосы при полном отсутствии украшений, за исключением бриллиантовых «гвоздиков» в ушах.Когда людям нечего сказать, они выставляют напоказ тело. А наряд Кидман словно рассказывает историю её жизни. Например, о том, что в детстве она занималась балетом, а затем стала Золушкой, которая вышла замуж за принца Тома КРУЗА. Развод с ним разделил ее жизнь на две части, как пояс отделяет юбку от топа. И вообще Кидман знает, что такое черная и белая полосы в жизни. А вот летучая мышь – символ многозначный. Вовсе не все народы считали её оборотнем-вампиром. В античности она служила символом бдительности и проницательности. Буддисты и аборигены Австралии почитали как священное животное, а в Китае она олицетворяла удачу и счастье, даже сами слова «летучая мышь» и «счастье» по-китайски звучат одинаково - «фу».