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Спортивные лентяи


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Сегодня, 10:55
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Вспомните, ещё совсем недавно на входе в ночной клуб висела табличка «Вход в кроссовках и спортивной одежде запрещен». Сейчас же заведение, рискнувшее предъявить такие требования, сразу выпало бы из разряда продвинутых. Потому что всем известно: коллекционные кроссовки могут стоить на порядок дороже, чем какие-нибудь босоножки Прада.
Спортивные лентяи
Сочетание спортивных и классических вещей – самый актуальный тренд.

В какой-то момент стало вполне позволительно приходить на работу в кедах, а в ресторан – в леггинсах. Можно долго спорить по поводу того, хорошо это или плохо, но факт остается фактом, на входе в приличное заведение посетителя, одетого в расслабленные брюки-карго, не разворачивают. С одной стороны, сказывается экономический кризис: какая разница, как одет человек, если он хорошо работает или платит. С другой - изменился образ жизни, нам необходимо быть более мобильными и успевать за день во множество мест. Вот и появился тренд, который в англоязычном варианте получил название athleisure. По-русски слово-гибрид, обозначающее микс атлетики и отдыха, звучит смешно – «атлежа», но сути соответствует. Состоит она в том, что модно выглядеть так, словно ты спортивный человек, но совсем необязательно таковым являться. И сегодня каждый уважающий себя бренд выпускает отдельные линейки для «спортивных лентяев».
Главное преимущество одежды - «атлежи», это, конечно, удобство. Шанель, между прочим, тоже с этой концепции начала и всю жизнь на нее молилась, приговаривая: «Истинная элегантность – это свобода в движениях». Сто лет назад она угадала вектор движения моды от узкого к объёмному, и сегодня нам трудно устоять перед одеждой oversize именно по причине её сверхкомфортности.

Наталья ЧЕРНЫХ,
фото с сайта www.fashionmention.com

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