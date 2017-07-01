Спортивные лентяи

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В какой-то момент стало вполне позволительно приходить на работу в кедах, а в ресторан – в леггинсах. Можно долго спорить по поводу того, хорошо это или плохо, но факт остается фактом, на входе в приличное заведение посетителя, одетого в расслабленные брюки-карго, не разворачивают. С одной стороны, сказывается экономический кризис: какая разница, как одет человек, если он хорошо работает или платит. С другой - изменился образ жизни, нам необходимо быть более мобильными и успевать за день во множество мест. Вот и появился тренд, который в англоязычном варианте получил название athleisure. По-русски слово-гибрид, обозначающее микс атлетики и отдыха, звучит смешно – «атлежа», но сути соответствует. Состоит она в том, что модно выглядеть так, словно ты спортивный человек, но совсем необязательно таковым являться. И сегодня каждый уважающий себя бренд выпускает отдельные линейки для «спортивных лентяев».Главное преимущество одежды - «атлежи», это, конечно, удобство. Шанель, между прочим, тоже с этой концепции начала и всю жизнь на нее молилась, приговаривая: «Истинная элегантность – это свобода в движениях». Сто лет назад она угадала вектор движения моды от узкого к объёмному, и сегодня нам трудно устоять перед одеждой oversize именно по причине её сверхкомфортности.