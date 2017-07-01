Сила - в платье!

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Года три назад я провела эксперимент: решила в течение лета обойтись без брюк и носить только платья, при любой погоде и даже в поездках. И знаете, у меня получилось. И мне понравилось. Ты становишься более женственной. Почему-то уже не хватаешь с ходу свои чемоданы с транспортёра, а пока приноравливаешься, обязательно находится мужчина, который поможет. Маршруты я люблю сложные, мы с сынишкой много перемещались с багажом, и ни разу мне не пришлось таскать сумки, честное слово. Главное – минуточку постоять над ними с растерянным видом. Оказывается, законы природы действуют всегда и везде: если женщина слабая, находятся помощники, а если сильная – справляйся сама.Мы хотим, чтобы к нам относились как к женщинам, то есть помогали, заботились и дарили цветочки. Но при этом всем своим видом показываем по сути что? «Мне никто не нужен. Я сама все умею и могу. И для того чтобы справляться еще лучше, я ношу брюки». И потом, даже наряжаясь в платье, мы уже не можем в один момент избавиться от этой деловитости. Но она отталкивает мужчин. Вы можете быть трижды успешной бизнес-леди, спортсменкой, активисткой и комсомолкой, но пока вы не научитесь быть женщиной, толпы поклонников вам не видать.Ещё я заметила, что даже мне, женщине, смотреть на других представительниц моего пола, одетых в джинсы, вообще неинтересно. Все какие-то одинаковые. Торопливые, бойкие, самоуверенные. Глазу зацепиться не за что.Недавно по телевизору показывали современный фильм, где девушка при виде мыши визжит и запрыгивает на стул, а мужчина, который до этого не решался к ней подойти, бросается её «спасать». Я подумала: «Боже мой, как банально, неужели нельзя придумать что-то поинтереснее? И вообще такого уже не бывает. Сейчас все умные, а эта ведет себя как дурочка». И что вы думаете? Через несколько месяцев отправилась я в поход по Крыму (не в платье, конечно, в шортах). И увидела рядом с собой огромную сколопендру – ядовитое, юркое насекомое. Если пробежит по тебе, ожог гарантирован, а может случиться и летальный исход. Я завизжала, как та самая «дурочка», и запрыгнула на камень. И конечно, все мужчины кинулись меня спасать. Буквально окутали вниманием и потом оберегали всю дорогу, подавали руку на трудных участках и везде помогали, в то время как другие женщины справлялись сами.