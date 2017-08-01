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Проверка чемоданом


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Сегодня, 12:28
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Лето – пора путешествий. В современных экономических реалиях многие вынуждены отказывать себе в этом удовольствии, однако порой достаточно просто изменить приоритеты и отношение к расходам, чтобы продолжать открывать для себя и своих детей неизведанное.

Проверка чемоданом
Возвращаясь домой, я разбираю чемодан медленно и пристрастно.
Фото с сайта www.motto.net.ua


Как сказала Ирина ХАКАМАДА:

- Что такое качество жизни? Какая цель, какие приоритеты, где можно сэкономить, а где нельзя? И по моей модели в последнюю очередь надо убирать хобби, развлечения, спорт. Путешествия можете оптимизировать, но никогда, никогда не убирайте. А у нас наоборот: купить автомобиль и бриллианты – это святое!

Идея мне близка, хотя в нашей стране это непросто. Складывается ощущение, что путешественники вызывают у правительства некое раздражение. Раз люди ездят – значит есть лишние деньги, которые можно отнять. Вот и приняли закон о введении курортного сбора в туристических регионах России, а также закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах.

Путешествия (причем на любые расстояния, не только дальние) у нас являются роскошью. Однако те, кто привык жить «на чемоданах», до последнего будут стремиться сохранять этот лайф-стайл. Конечно, лишних денег у нас нет, а вот ненужные траты есть. На чем же можно сэкономить, если, конечно, бриллианты априори не входят в нашу систему ценностей?

Заметила: сколько бы вещей ни приобретала, в дорогу беру всегда одни и те же, проверенные и любимые. При любом раскладе со мной ездят джинсы, ветровка, чёрная водолазка, просторные брюки из вискозы, шорты, купальник и два платья на все случаи жизни.

Возникает вопрос: зачем тогда всё остальное? И с некоторых пор я стала оценивать очередную «хотелку» с точки зрения того, можно ли взять её в поездку. Критериев несколько: лёгкость по весу, несминаемость и, главное, универсальность. Белые льняные брюки, конечно, шикарны. Однако сколько раз проехались со мной, столько же оказались балластом. Достать их из чемодана отглаженными невозможно – бегаешь, ищешь утюг. Потом стирка, затем опять утюжок. Одним словом, деньги на ветер. А вот кюлоты (укороченные широкие брюки) из жатого золотого ламе, купленные на распродаже по смешной цене, уже многократно оправдали себя, поскольку оказались и в пир и в мир. Оттенки металлов (под золото, серебро и бронзу) сочетаются со всеми цветами не хуже белого, а одна эффектная новинка в поездке всегда нужна.

Наталья ЧЕРНЫХ

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