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Ведро краски


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Сегодня, 11:40
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Любимые, но испорченные свежевыкрашенной скамейкой джинсы, белая рубашка, случайно заляпанная кетчупом, и кеды, забрызганные краской... Не огорчайтесь, наоборот, ликуйте: у вас есть повод для творчества. Искусство во всех проявлениях – один из мощнейших трендов. Если в вашем образе есть хоть что-то от мира прекрасного – вы попали в десяточку.

Ведро краски
Платье из коллекции “Селин”, навеянное картиной «Антропометрия синего периода» Ива КЛЯЙНА, – символ самого мощного тренда сезона.

Писатель Оскар УАЙЛЬД говорил, что человек либо сам должен быть произведением искусства, либо носить его. В этом сезоне дизайнеры словно вдохновлялись афоризмом великого эстета – изделия со ссылками на живописные полотна известных художников представлены в каждой коллекции. Нельзя сказать, что увлечение искусством - новое слово в моде. В истории костюма XX века зафиксировано несколько коллабораций художников и дизайнеров, ставших эпохальными. Разница состоит в том, что результат совместного труда являлся штучным экземпляром. Например, от дружбы Эльзы СКИАПАРЕЛЛИ и Сальвадора ДАЛИ родилось белое платье с гигантским красным омаром посередине. Иву СЕН-ЛОРАНУ картина МОНДРИАНА навеяла платье, так и названное именем художника. Энди УОРХОЛ – вообще бесценный кладезь идей, который эксплуатируют все кому не лень.

В фильме «Один плюс один» есть эпизод: главный герой выливает на холст ведро красной краски, размазывает кисточкой – шедевр готов. Примерно так выглядят и самые модные вещи сезона. Специально создается ощущение, словно к вашей белой рубашке приложил руку ребенок, пока вы отвернулись, расписав ее фломастерами. В крайнем случае на изделие просто наносится репродукция картины или фотографии знаменитого мастера.

Одним из пионеров, притащившим искусство в массы, стал, как ни странно, дом Луи ВЮИТТОНА – синоним тяжелого люкса. В 2001 году, желая придать своим изделиям больше лёгкости и актуальности, дом пригласил для сотрудничества художника Стивена СПРАУЗА. Для бренда, который долгое время воспринимал свою монограмму LV как священную и не позволял вносить никаких изменений, такой шаг был очень смелым. Неоновые монограммы, разработанные Спраузом, были вдохновлены огнями и вывесками Нью-Йорка. Линейку распродали моментально. С тех пор художники регулярно помогают бренду продавать сумки. В этом году помощником стал американец Джефф КУНС, известный своим пристрастием к китчу. В основу разработанной им коллекции аксессуаров легли репродукции великих шедевров, в частности, «Мона Лиза» Леонардо ДА ВИНЧИ и «Охота на тигров» РУБЕНСА. Иными словами, вы носите с собой картину, которая открывается и закрывается на молнию и вмещает в себя кучу всего полезного.

Наталья ЧЕРНЫХ,
фото с сайта www.thefashionmedley.com


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