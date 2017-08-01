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Молчание этикетки


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Сегодня, 12:46
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О том, какая косметика лучше: дорогая или дешевая, рассуждают осторожно, и это понятно, в уходе за кожей все предельно индивидуально. Однако люксовые марки порой злоупотребляют тем, что мы не можем проверить эффективность средства иначе, как попробовав на себе. Не жалея денег на красивую рекламу, они рассказывают нам о чудодейственных снадобьях, которые на практике зачастую оказываются вовсе не такими уж волшебными.

Молчание этикетки
Каждая из нас путём экспериментов сама приходит к выводу, какая косметика ей подходит.

Как у многих женщин, у меня бывают порывы: «Всё, я уже в том возрасте, когда пора переходить на более дорогую косметику». Очередное такое случилось четыре года назад. Я отправилась за границу и в аэропорту помчалась в duty free, решив, что приобрету роскошный крем для век, какой будет. Выложив за баночку от «Шанель» около ста евро, нанесла вечером крем, и… ничего. Ладно, думаю. Наверное, ему нужно время, чтобы подействовать. Прошёл месяц, эффекта ноль. Хуже, конечно, не стало, но за такую цену хотелось бы видеть результат, не правда ли?

Вот уже год я пользуюсь кремом для век марки сегмента масс-маркет-премиум стоимостью 800 рублей. И не могу от него отказаться, настолько хорошо он работает, причем эффект наступает сразу. Проснулся ты с отеками или какая другая беда приключилась, наносишь два штриха под глазами – и лицо мгновенно преображается. Периодически я пытаюсь «изменять» своему любимцу, но достойной замены пока не нашла.

Я была бы счастлива написать, что люксовая косметика однозначно эффективнее, но экспериментов провела достаточно и на этом основании лично для себя сделала вывод: премиальная косметика часто имеет и моментальный, и долгосрочный эффект ничуть не хуже. Может быть, моя кожа не распознаёт каких-то неведомых водорослей со дна океана, которые страшно тяжело добыть, и потому я должна ежемесячно выкладывать кругленькую сумму, не знаю. Но факт налицо, и я предпочитаю верить собственным глазам, а не сказкам про водоросли.

В защиту люксового товара часто приводится довод, что он якобы более красиво упакован: баночки стеклянные, а не пластмассовые, золотое тиснение вместо черной краски, фарфоровые ложечки, бархатные пьедесталы… Ерунда полная. У премиальной косметики уже давно есть всё это и даже больше, в том числе инновационные разработки. Почему так?

Наталья ЧЕРНЫХ,
фото с сайта http://ooobing.ru,
с использованием книги «Бьюти-мифы. Вся правда
о ботоксе, стволовых
клетках, органической
косметике и многом другом»

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