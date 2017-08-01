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Оранжевые колготки


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Сегодня, 11:41
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В конце августа босоножки уже не наденешь, но есть другие радости - в магазинах идут распродажи и одновременно появляются новые коллекции. В этом сезоне они очень вдохновляющие за счёт тёплой палитры и необычных сочетаний. Переключаться на осень - одно удовольствие!

Оранжевые колготки
С головы до ног в розовом, красном и любом другом из десяти оттенков, заявленных на осень институтом цвета Пантон, это не безвкусица, а модный тренд и повод не заморачиваться «что с чем носить».

Несмотря на плотный график, в субботу я все-таки вырвалась в один из самых больших торговых центров Иркутска на распродажи. Хотела купить платье и черные брюки. В итоге в моей кошелке каким-то образом оказались красные туфли, розовый топик, голубое пальто и… оранжевые колготки. Причем всё из новых коллекций. Брюки тоже есть, только не черные, а зеленые! Спрашивается, что к чему? Обычно я покупаю либо комплектами, либо с прицелом на то, что уже есть в гардеробе. Тут же меня как подменили. Новинки вообще не сочетаются между собой. И чтоб я ничегошеньки не нашла на распродаже, да ни в жизнь такого не случалось.

Еду домой, ругаю себя. Дома сажусь писать на тему, которую запланировала, - об оттенках грядущей осени. Открываю доклад института цвета Пантон и вижу: все покупки «в десяточку»! Интуиция сработала.

Капля красного просто обязана появиться у нас этой осенью. Как минимум в виде помады или аксессуара, а вообще в моде total look. Можно одеться в алый с головы до ног, и никто пикнуть не посмеет. Потому что гренадин – яркий, динамичный, безбашенный – возглавляет хит-парад. Его назвали ключевым на нью-йоркской неделе моды. И носят его именно так, всецело - никаких компромиссных бежевых туфелек.

Для тех, кто не готов к столь горячим экспериментам, в осенней палитре предусмотрены целых три беспроигрышных нейтрала - серый, бежевый и синий, получивший красивое название «морской пион». Все три терпят красный в любых количествах, любой степени наглости.

Наталья ЧЕРНЫХ,
фото с сайта www.nemodno.com

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Сегодня, 12:02 - ivynz60 написал(а):
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