Платье мести

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Неизвестно, как выглядела бы леди Ди, доживи она до наших дней. Скорее всего сделала бы пластическую операцию. Да-да, Диана, считавшаяся самой красивой женщиной 80-х, ужасно стеснялась своего носа. Парадокс же состоял в том, что пока она была жива, никто особого внимания на него не обращал. Только она сама. Ее обожали, боготворили, но она тем не менее втайне переживала и всю кровь сворачивала художникам, заставляя подправлять свои портреты. Лишь сейчас, разглядывая архивные фото, люди начинают чуть более трезво оценивать икону стиля. И всё равно, как ни крути, нос – последнее, что замечаешь, глядя на ее прекрасное лицо.Секрет заключается в том, что эту свою особенность Диана научилась компенсировать наклоном головы и короткой объемной стрижкой. Сначала она наклоняла голову вниз и вбок и уже оттуда поднимала глаза на собеседника (или камеру). Эту позу Диана выработала специально, она хотела, чтобы ее снимки всегда были удачными, знала свой лучший ракурс и не давала фотографам шансов посмотреть на нее под другим углом.Ладно нос, но что делать с ростом? Своими 180 см Диана тоже была крайне недовольна. Пока в моду не вошли супермодели 90-х, высокий рост и впрямь являлся неисправимым недостатком, поэтому Диана постоянно сутулилась и опускала голову, чтобы казаться пониже, и в конце концов заработала искривление позвоночника.К борьбе с ростом добавилась битва с лишним весом, завершившаяся булимией. Одной из причин развития комплексов Дианы можно назвать принца Чарльза, который однажды неосторожно прокомментировал талию невесты: «Ой, несколько пухловата в этом месте, да?» Этой фразы хватило, чтобы впечатлительная 19-летняя девушка получила пищевое расстройство. Булимия много лет была ее способом выплескивания нервного напряжения из-за ссор с Чарльзом и «средством» от лишних килограммов. Когда, наконец, Диана переборола этот недуг, она начала набирать вес, но пыталась регулировать его физической активностью. Именно в 90-х ее не раз ловили папарацци на выходе из спортзала.Усиленные тренировки привели к тому, что ее и без того не слишком женственная фигура еще больше огрубела. Диана не отличалась изяществом форм.- жаловалась она своему тренеру по фитнесу. Эти свои особенности она пыталась маскировать рюшами и бантами, настолько ужасными, что можно было уверенно сказать:В общем, Диана не любила себя, муж не любил Диану, и всё было плохо.