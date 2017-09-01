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Платье мести


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Сегодня, 12:09
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Скажите честно: у вас есть комплексы по поводу внешности? Вот и я о том же, у кого ж их нет. Случается, даже признанные красавицы переживают из-за того, что у них, как им кажется, что-то слишком большое или маленькое или недостаточно ровное. Например, принцесса Диана УэльскаЯ всю жизнь положила на то, чтобы страдать, в том числе по поводу собственных недостатков. Сегодня исполняется 20 лет со дня ее гибели, и мир вспоминает «королеву людских сердец» – её стиль, манеры и даже комплексы.

Платье мести
Принцесса Диана называла клатч cleavage bag - «сумка для выемки на груди».

Неизвестно, как выглядела бы леди Ди, доживи она до наших дней. Скорее всего сделала бы пластическую операцию. Да-да, Диана, считавшаяся самой красивой женщиной 80-х, ужасно стеснялась своего носа. Парадокс же состоял в том, что пока она была жива, никто особого внимания на него не обращал. Только она сама. Ее обожали, боготворили, но она тем не менее втайне переживала и всю кровь сворачивала художникам, заставляя подправлять свои портреты. Лишь сейчас, разглядывая архивные фото, люди начинают чуть более трезво оценивать икону стиля. И всё равно, как ни крути, нос – последнее, что замечаешь, глядя на ее прекрасное лицо.

Секрет заключается в том, что эту свою особенность Диана научилась компенсировать наклоном головы и короткой объемной стрижкой. Сначала она наклоняла голову вниз и вбок и уже оттуда поднимала глаза на собеседника (или камеру). Эту позу Диана выработала специально, она хотела, чтобы ее снимки всегда были удачными, знала свой лучший ракурс и не давала фотографам шансов посмотреть на нее под другим углом.

Ладно нос, но что делать с ростом? Своими 180 см Диана тоже была крайне недовольна. Пока в моду не вошли супермодели 90-х, высокий рост и впрямь являлся неисправимым недостатком, поэтому Диана постоянно сутулилась и опускала голову, чтобы казаться пониже, и в конце концов заработала искривление позвоночника.

К борьбе с ростом добавилась битва с лишним весом, завершившаяся булимией. Одной из причин развития комплексов Дианы можно назвать принца Чарльза, который однажды неосторожно прокомментировал талию невесты: «Ой, несколько пухловата в этом месте, да?» Этой фразы хватило, чтобы впечатлительная 19-летняя девушка получила пищевое расстройство. Булимия много лет была ее способом выплескивания нервного напряжения из-за ссор с Чарльзом и «средством» от лишних килограммов. Когда, наконец, Диана переборола этот недуг, она начала набирать вес, но пыталась регулировать его физической активностью. Именно в 90-х ее не раз ловили папарацци на выходе из спортзала.

Усиленные тренировки привели к тому, что ее и без того не слишком женственная фигура еще больше огрубела. Диана не отличалась изяществом форм. «У меня телосложение пловчихи и большие плечи, которые я не люблю», - жаловалась она своему тренеру по фитнесу. Эти свои особенности она пыталась маскировать рюшами и бантами, настолько ужасными, что можно было уверенно сказать: «Вон та, в жутких розочках».

В общем, Диана не любила себя, муж не любил Диану, и всё было плохо.

Наталья ЧЕРНЫХ,
фото: https://marketium.ru


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