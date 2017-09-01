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Классика жанра


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Вчера, 15:07
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Классика жанра
Модель от Bottega Veneta: возвращаются классические пальто – двубортные, с расширенными плечами и осиной талией.

Впервые за долгое время пришли новые тенденции в пальто. Главная новость – oversize сдаёт позиции. Силуэт резко поменялся со свободного на приталенный. Все эти коконы и кейпы уже не то пальто.

Итак, дизайнеры отказываются от излишних объемов и создают женственный силуэт. На подиуме представлены модели самых разных стилей, от классического до милитари, но объединяет их одно – пояс. Даже если само изделие достаточно свободного кроя, ремешок все же акцентирует талию. Нашлись выдумщики, показавшие пальто с кружевным корсетом вместо ремня. После доброго десятка лет господства oversize видеть такие изменения непривычно и даже странно. Но учитывая, что многие модельеры и для весеннего сезона представили корсеты, вполне вероятно, что мода подчеркивать талию останется с нами надолго.
Возвращается классика – настолько старая добрая, что длина изделий опустилась ниже колена. Ещё актуальнее – откровенное макси до щиколоток или в пол. Здесь несколько равноценных вариантов. Самый удивительный – обычное двубортное пальто на манер длинного пиджака. Лацканы на месте, рукава тоже, ничто никуда не съезжает – чистая классика, да и только. Конкуренцию им составляют приталенные пальто А-силуэта на одной пуговице в центре. У этих имеет значение цвет – однотонный красный, белый или синий. Наконец, пальто-халаты. Мягкие, струящиеся, они запахиваются и завязываются на широкий пояс-бант – это женственно, это красиво.
Кое-где рядом с классикой слышатся отголоски ретро, поскольку длина макси – это в первую очередь 80-е. Появилась увеличенная линия плеч. Такая модель предполагает два варианта исполнения. Первый – с укрупненным швом, который делает плечи острыми, иногда приподнятыми, гипертрофированными. Второй – с опущенным швом, создающим ощущение покатости и переходящим в объёмные рукава. Последним уделяется особое внимание. Их укорачивают, удлиняют, укрупняют, украшают меховыми манжетами, а иногда и вовсе… отрезают. Пальто без рукавов показали, в частности, Сальваторе ФЕРРАГАМО, Фенди, Майкл КОРС. Модель не бог весть какая практичная, но эффектная. Особенно удобна она для тех, кто перемещается на своём автомобиле. Жизнеспособности ей придают тёплый свитер и длинные перчатки.

Наталья ЧЕРНЫХ,
фото с сайта https://ohfashion.ru/tendentsii/12-palto-trendov-sezona-osen-zima-2017-2018-goda-foto

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