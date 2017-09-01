Мягкий делец

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Для того чтобы производить впечатление, костюму больше не нужны украшения, аппликации, аксессуары и другие ухищрения. Он эффектен сам по себе, причём в самом что ни на есть классическом виде: застёжка на месте, рукава тоже, брюки или юбка нормальной длины. Яркость и пестрота уступили место благородным нейтралам: чёрному, серому, бежевому и синему. Даже пастель уже не так актуальна. Конечно, для любителей взрывать мозг себе и другим заготовили несколько лихих колор-блоков, но оранжевый с зелёным смотрится уже менее продвинуто, нежели однотонный комплект.До недавнего времени как было? Пуговицы на плече, лацканы вывернуты, подкладка выглядывает, мешковатый пиджак болтается, узкие короткие брюки открывают кеды или ленивые «стоптанные» лоуферы. Во всём читалась расслабленность, если не сказать расхлябанность. Обязательными считались вылазки в мужской гардероб, из которого за десять лет потихоньку перетаскали всё: галстуки, сорочки, ботинки-оксфорды и прочие атрибуты маскулинности. Первую скрипку играл oversize – вещи словно с чужого плеча. Попутно экспериментировали с кроем. В первую очередь отрезали рукава – получилось нечто среднее между жакетом и жилетом. Затем переключились на спорт, снабдили жакеты капюшонами, а брюки – лампасами и кулисками. Называть этот рататуй костюмом язык ни у кого не поворачивался.Конечно, кое-какие остатки безудержного творчества ещё шагают по подиумам. Например, двубортное пальто с рукавом реглан и асимметричной застёжкой или жакет с вшитым ложным жилетом. Но подобные эксперименты, скорее, служат фоном для основного тренда – классики, настолько абсолютной, что какие-либо отступления влево-вправо в виде асимметрии или нескромной длины выглядят перекосом.Реально важно то, что мешковатость и маскулинность постепенно уступают место женственности. Жакеты перестают походить на пиджаки, у них появилась талия, которую теперь принято специально подчёркивать тонким ремешком или широким поясом. Короткие брюки тоже потихоньку спроваживают на заслуженный отдых, потому что они не умеют струиться, а кюлоты (укороченные широкие брюки, похожие на юбку) вообще исчезли, словно их никогда и не было.Плавность и текучесть характерны для длинных изделий умеренной ширины. Дополнительную мягкость им придают ткани – бархат, вельвет, креп. Юбки опустились до щиколотки, женственности им придают драпировки и разрезы. В жакетах и пальто особое внимание уделено рукавам. Струиться они, конечно, не могут, но всё равно делаются широкими и длинными, как бы спадающими с плеч. Мягкой стала даже ручная кладь: всё чаще мелькают огромные баулы и меховые сумочки.Базовым цветам разрешается исполнять самостоятельные партии, а не только служить фоном для таких фаворитов, как красный или оранжевый. Например, коллекция Dior практически вся посвящена морским оттенкам, на её показе даже подиум был синим.В благородных монолуках зрительно отделить ворсинку от шерстинки помогают драпировки, многослойность, игра фактур. Так, в образах Max Mara бархатные брюки комплектовались с полупрозрачными водолазками и роскошными меховыми пальто, подобранными тон в тон.