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Без возраста


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Сегодня, 09:18
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Без возраста
ШАНЕЛЬ придумала много омолаживающих приёмов.

Интересно, как высказалась бы ШАНЕЛЬ о Международном дне пожилого человека, доживи она до 1990-го, когда эта дата стала отмечаться. Скорее всего, всем видом показала бы, что к ней «праздник» не имеет отношения. В конце концов это она, Коко, вечный «цыплёнок», изобрела стиль для женщин без возраста.

С возрастом у Великой Мадемуазель были свои взаимоотношения, собственно, отчасти поэтому её так и прозвали. Едва ступив на поприще модельера (а было ей тогда 37 лет), Шанель решила, что будет оставаться вечно молодой. Она сразу начала создавать о себе легенду, и первое, что поправила, - дату рождения. Просто скинула себе 17 лет. Остальное сделали одежда и худощавое телосложение. Шанель знала: не так страшны морщины, как превращение в «тётку». Мне кажется, эта категория женщин появилась в начале 70-х. Вот как Шанель покинула сей мир в 1971-м, перестала диктовать моду, так они и появились. Уже в 75-м Эльдар РЯЗАНОВ гениально показал их сначала в «Иронии судьбы», а через два года - в «Служебном романе».
У тётки тоже нет возраста, она и в тридцать выглядит на пятьдесят. Вспомните героинь Лии АХЕДЖАКОВОЙ в обоих фильмах. Шумная подружка учительницы Нади в шапке-ушанке набекрень сильно отличается от секретарши Верочки. Итак, первый признак «тетки» - это голова, которая всегда не в порядке. Странная прическа, нелепый головной убор, макияж либо слишком яркий, либо напрочь отсутствует. В поведении такой же хаос (профсоюзная активистка Шура). На лице печать вечной озабоченности.

После того как Шанель расправилась с паспортным возрастом, она попрощалась с длинными волосами, одной из первых в Париже сделав стрижку, - прическа меняет мироощущение и весь образ.

«Вон та, в жутких розочках» - такого о женщине в стиле Шанель никто не смог бы сказать, Мадемуазель никогда не прибегала к цветочкам. Максимум – камелия на лацкане жакета или пион в волосах. Однотонный серый, черный, красный, бежевый – в этом диапазоне дом работает по сей день. Из рисунков клетка, полоска, «куриная лапка», что угодно, только не цветочки.

Тётка же одевается либо невзрачно (Прокофий Людмилович), либо аляповато, но в обоих случаях безвкусно. Независимо от комплекции фигуры, она умудряется выбирать такие вещи, которые накидывают ей лет десять. Коричневый мешковатый костюм КАЛУГИНОЙ формально отвечает требованиям Шанель: свободный крой, однотонная ткань, юбка на ладонь ниже колена. Ничего лишнего, однако и ничего личного, лишенный аксессуаров и кокетства, он производит безжизненное впечатление. Возможно, костюм Калугиной выглядел бы чуть более привлекательно с другой обувью, именно это пыталась донести до начальницы секретарша Верочка, пародируя её походку.

Шанель никогда не носила шпильки. Она понимала, что порхать на них можно лишь в двадцать пять, а потом начинаются шишки на стопе, боли в коленях и прочие венозы-артрозы. Лодочки на среднем каблуке она считала подходящими для всех возрастов.
Шанель очень любила нырять в гардеробы своих бойфрендов. Оттуда она вытащила белую сорочку, брюки, шляпу, ботинки. А вот пиджак использовала редко, предложив женщинам короткий жакетик из ткани букле.


Наталья ЧЕРНЫХ,
фото с сайта ru.orientpalms.com/Chanel-6696



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