Как зовут уют?

Понятие «хюгге» невозможно дословно перевести на русский язык. Оно включает в себя разом уют, комфорт и благополучие. Деревянный дом, камин, мохнатый ковер, пушистые тапочки, выпечка, ужин в кругу друзей, глёг (скандинавский горячий напиток из красного вина) – всё вместе это достояние северных стран и образа жизни, который они культивируют: неторопливого, дизайнерски выверенного, наполненного теплотой.Согласно данным социологических опросов, датчане - самые счастливые люди в Европе, хотя поводов для радости у них не больше, чем у остальных. Климат не райский, полезных ископаемых нет, цены высокие, налоги астрономические. Однако у датчан есть то, чего нет у жителей других стран: жизненная философия под названием «хюгге», эдакий прикладной буддизм, помогающий избавиться от вечной спешки и стать счастливым с помощью простых радостей жизни. Собраться с родителями на Рождество, укутаться в теплый плед, почитать книжку перед камином, заказать чашечку капучино в любимом кафе – для всех этих приятных моментов у датчан есть глагол «хюггить», то есть стремиться к гармонии через маленькие удовольствия.Не прошло и полугода, как модные дизайнеры согласились с тем, что нет лучше места, чем дом, и нет лучше пальто, чем то, что напоминает пуховое одеяло. Скандинавский тренд появился на показах «Осень-зима, 2017». Например, у Celine манекенщицы вместо сумок несли в руках пледы, а Maison Margiela показал пальто, выполненные в технике лоскутного одеяла.В широком смысле эстетику хюгге воплощают все уютные вещи, в которые можно кутаться, заворачиваться, утепляться: одежда oversize, растянутые джемперы с чрезмерно длинными рукавами, кардиганы крупной вязки, свободные брюки и платья. Есть и более прямолинейные представители скандинавского стиля: свитер и варежки с характерным норвежским узором (олени, снежинки), куртка из овчины, замшевые ботинки, шапка с помпоном и обязательно длинный шарф.Сами датчанки одеваются так, что иногда похожи на ниндзя. Склонные к минимализму, они любят нарядиться во все черное, добавив пару интересных аксессуаров или обувь контрастных оттенков. Живут они под девизом «Нет плохой погоды, есть плохая одежда», предпочитают многослойность, при себе всегда имеют плащ и зонт.Датчане любят покушать, но ожирением страдают немногие. Секрет заключается в активном образе жизни. И это не изнурительные тренировки в фитнес-клубе, а движение, приносящее удовольствие, преимущественно на свежем воздухе. Например, полюбившаяся ангарчанам скандинавская ходьба с палками как раз оттуда. На работу датчане добираются на велосипеде, а в выходные совершают семейные прогулки по горам.Так что подсесть на хюгге – это вовсе не уйти в мечтания, а временами устраивать себе передышку, объявлять тайм-аут уставшему от информации мозгу. Вы здесь и сейчас, а все остальное не важно, «и пусть весь мир подождёт». Хорошая мантра, не правда ли? Ведь мы совершенно разучились релаксировать. Даже находясь в отпуске, проверяем почту у бассейна и нервничаем, если в кафе вдруг не оказалось бесплатного Wi-Fi, чтобы сообщить всем, как мы хорошо отдыхаем.В общем-то в образе жизни хюгге для нас мало нового. Другое дело, что датчане идею маленьких радостей оформили в красивый стиль, придав окружающим вещам единый колорит и атмосферность.Почему я так устаю? Почему не чувствую себя счастливой, даже если все хорошо? Хюгге как бы отвечает нам с позиции скандинавской воздержанности: а может, у вас все слишком сложно и пора упростить подход к жизни? Надо только вспомнить, как это делается. Одно из обязательных условий хюгге – быть добрым к себе, баловать себя и давать возможность хотя бы ненадолго отступать от суеты и спешки. Не прикасаясь к гаджетам.