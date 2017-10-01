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Страшно красиво


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Хэллоуин против единства

Страшно красиво
Молодёжь выбрала тыкву.

К Хэллоуину в нашей стране относятся по-разному. Одни считают, что заморские чудачества засоряют русскую культуру, другие радуются возможности неординарно провести вечер. Неоспоримо одно: древний обряд кельтов доковылял до наших дней благодаря своей яркой эстетике. Но почему он пустил корни в России?

Конец октября – скучноватое время года. Краски золотой осени уже померкли, снег еще не выпал, и вдруг посреди этой серости из пучин Интернета возникает Хэллоуин. Эдакая репетиция новогодних праздников. Собственно, кельты Новый год и праздновали, заодно отмечая праздник урожая, у них было всего два времени года - лето, которое заканчивалось 31 октября, и зима, начинающаяся 1 ноября. Так что никакой особой зловредности в основании праздника не заложено. Просто предки англичан, кельты, верили, что именно в эту ночь (она называлась Самайн) двери миров живых и мертвых открывались, и потусторонние обитатели проникали на землю. Кельты гасили в домах огонь, а в тыкве, олицетворявшей сбор урожая, наоборот, зажигали. И облачались в шкуры зверей, чтобы напугать привидения.

Просветить кельтов взялась христианская церковь. В середине VIII века указом Папы 1 ноября объявили Днём всех святых.
День всех святых учредили, но что это значит, внятно не объяснили. И самое главное забыли - растолковать народу, как именно надо праздновать. Свято место пусто не бывает: упрямые англичане водрузили свою тыкву, а All Hallows Even святотатственно сократили до Halloween. Получилось, конечно, черте что, но народ до чего сам догадался, так и стал праздновать. В России страшно красивый Хэллоуин заполнил внезапно образовавшуюся пустоту. Каким бы бессмысленным он ни был для нашей культуры, с ним по крайней мере все понятно: от костюмов привидений, ведьм и вампиров молодое поколение в восторге.

В СССР 7 ноября люди чем заняты были? Мастерили флажки, прикалывали к одежде красные ленточки и шли на демонстрацию с транспарантами и портретами вождей в руках. Что надлежит делать 4 ноября? Куда пойти, какой сценарий предложить, чтобы прочувствовать свое единение с народом? Вот и сменила портреты вождей пустоголовая тыква с мрачной ухмылкой.

Кстати, в странах Содружества после Хэллоуина отмечается День памяти, учреждённый в 1919 году королём Британии. Каждый год 11 месяца, 11 числа, в 11 утра, на две минуты молчания замирает жизнь в нескольких государствах. Очевидец мне рассказывал, что на Зелёном континенте все люди собираются у телевизоров и реально плачут – скорбят по погибшим в двух мировых войнах! И это при том, что Канады и Австралии кровавые события вообще не коснулись. А они плачут. К одежде прикалывают маки и возлагают цветы к мемориалам. При этом день не выходной.

Дайте же нам чёткое содержание Дня народного единства, со своими символами, цветом, героями, историями, и мы сделаем из него традицию. А пока нет единства по сути самого праздника, побеждает Хэллоуин.

Наталья ЧЕРНЫХ, фото с сайта https://www.fotorabota.com.ua
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