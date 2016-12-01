Мы так не договаривались

Как найти общий язык с управляющей компанией

Дворники и уборщицы по отчётам получают до 30 тысяч рублей.

Фото Николая СТЕРНИНА



Внимание на детали

Ключевые моменты



Моральное превосходство



Анастасия КУРМАЗОВА

Прежде чем подписывать договор на очередной год, надо тщательно изучить финансовый отчёт жилищной компании за предыдущий период. Ведь обязательным условием к документу соглашения сторон идут приложения. А именно: перечень работ и предполагаемый тариф. По большому счёту именно эти приложения и вызывают наибольший интерес, соответственно, самые жаркие споры.Итак, первым делом тщательно читаем отчёт. Получить его можно, начиная с марта года, следующего за отчётным, в управляющей компании. Должен быть размещён отчёт и в Интернете, на сайте самой компании и на общероссийском сайте «реформа.жкх». Не ленитесь всё внимательно прочитать и взять в руки калькулятор. Больших познаний в математике не требуется, чтобы понять, насколько честно вас обслуживают. Вот, например: в одном из отчётов собственники увидели расчет стоимости ремонта двух подъездов. Главный критерий для расчета – человеко-часы. Проще говоря, то количество времени, которое было потрачено работниками на выполнение определённой работы. Каждый час оплачивается в размере 180 рублей. Итак, в графе рабочего времени значилось 400 (!) человеко-часов. Соответственно, ремонт стоил более 70 тысяч рублей. А теперь прикинем, сколько это будет по времени. Один рабочий день – 8 часов. Делим 400 на 8 и получаем 50 дней. Полтора месяца, ежедневно, без выходных, ремонтировались подъезды? На самом же деле на оба была потрачена ровно неделя.Каждая большая цифра в отчёте должна вызывать ваше здоровое подозрение. Если отчёт не слишком подробен (некоторые умудряются уложиться буквально в несколько строчек), надо требовать дополнительные документы. Вплоть до актов выполненных работ – тех самых, по которым работы и должны оплачиваться.Сравнив цифры в отчёте с реальностью, вы вполне сможете определить, насколько адекватный тариф вам предлагается на будущий год. Если дом обслуживался нормально, значит, компания отрабатывает те деньги, которые вы ей платите. И, исходя из темпов инфляции, стоит согласиться этот тариф немного повысить. Сейчас вошло в тенденцию выносить текущий ремонт в отдельную строку. В принципе эта мера вполне удобная – её справедливость не отрицают даже специалисты отдела жилищного надзора., - советует Галина УСОВА, активная собственница. -Итак, вы разобрались с тарифом и обратили внимание на сам договор. Что там должно быть прописано?- пояснила нашей газете Людмила ПОЛОВИНКИНА, председатель ТСЖ «7-14». -, - советует Светлана ИБРАГИМОВА, председатель совета дома № 4 микрорайона 29. -Это только на разных курсах и в агитационных клипах совместная работа с УК выглядит как достойное сотрудничество. На самом же деле ангарские собственники прекрасно знают: здесь либо ты их, либо они тебя. Человек, впервые пришедший в ЖЭК и задающий нестандартные вопросы (а к таким относятся все, кроме «где здесь касса?»), вызывает как минимум недоверие. Никто не стремится сразу же выдать ему искомую информацию, подсказать и показать. А уж если интересующийся человек старше среднего возраста…Мы не призываем к противостоянию. Мы призываем собственников к уверенности в себе. Пусть это и звучит немного странно по отношению к квадратным метрам. Если собственники уверены в своей правоте и уверенность их держится не на одном желании платить как можно меньше, а получать за это хорошее обслуживание, то нельзя тушеваться. У каждого дома должен быть грамотный и адекватный актив, который и будет отстаивать интересы – свои в первую очередь! – и остальных жильцов заодно.Совет дома должен быть избран не по инициативе управляющей компании, а добровольно. И входить в него должны люди не только по принципу «они дома сидят, у них есть на это время». И уж если дом таких людей нашёл и убедил взять в руки свою судьбу, то предложения совета надо поддерживать. Чтобы люди, приходя в УК, знали: любые их действия встретят поддержку соседей. Имея за плечами такую уверенность, разговаривать с управляющей компанией можно совсем в другом ключе.Вот противоположный пример. Дом в 93 квартале. Председатель совета дома – человек очень неравнодушный и грамотный. Но, к сожалению, его возраст даёт о себе знать. Когда управляющая компания попыталась поднять тариф, ссылаясь на постановление мэра, он поднял шум, обратился во все соответствующие инстанции, написал кучу писем. В результате тариф остался до сих пор неизменным. Однако человек устал бороться в одиночестве. Ведь это тяжело не только физически, но и морально.- признался нам председатель. -Опытные собственники знают: как бы вы ни желали диктовать только свои условия, придётся научиться договариваться. Где-то вы уступите, закроете глаза. Где-то уступят вам. Современные законы не дают собственникам безграничной свободы. Особенно сейчас, когда инициатором проведения общего собрания может выступать и управляющая компания. Поэтому ходите, разговаривайте, убеждайте, ищите компромиссы – главное, проявляйте внимание к этому процессу.