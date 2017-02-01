Победили ЖЭК

Кто защитит права собственников



Анастасия КУРМАЗОВА

Не согласившись с новым тарифом, в ноябре 2015 года люди провели собрание. Сделать это в небольшом двухэтажном доме не так сложно. Решили оставить тариф такой, какой действовал и ранее. Почему? Потому что обслуживают не Бог весть как, финансового отчёта за предыдущий период не предоставили, а значит, оснований для повышения нет. Проще говоря: за что платить-то?Управляющую компанию о собрании оповестили. Однако ЖЭК с таким поворотом был не согласен. Они подали в суд на инициатора собрания, требуя признать его результаты недействительными. Основания приводили формальные: в извещении не указано, где можно ознакомиться с материалами собрания, в протоколе нет перечня работ и услуг. Таким образом, беспокоился ЖЭК, права собственников нарушены, они не знали, за что голосуют.Как водится, в процессе суда стали всплывать всё новые интересные подробности. Оказалось, что новый тариф начал действовать на основании решения голосования собственников, которое прошло в мае 2015 года. Люди удивились: в мае они ни за что не голосовали и никакого собрания не проводили. Взялись изучать реестр своих собственных подписей. Поняли, что некоторые подписи совершенно не соответствуют реальным. Решили этот вопрос не замалчивать и обратились в полицию.- рассказал нашей газете Виктор Григорьев. –Почему не нашли состава преступления? Это только простым людям кажется, что их подпись – неприкосновенная собственность, и всякий, кто на неё покусится, по определению злодей. На самом же деле правоохранители решили так: реестр собственников, принявших участие в очередном собрании собственников, не является официальным документом. Вот решение собрания – да, протокол общего собрания – да. А реестр, по сути делающий эти бумаги официальными документами, – нет. Посему рисовать там можно что угодно без всякой уголовной ответственности.За время судебных разбирательств собственники успели провести ещё одно собрание, которое постарались оформить максимально правильно, оставив без изменения своё главное решение – не менять тариф 8,48 рубля за квадратный метр и 44 рубля с человека за вывоз мусора.Суд пришёл к выводу, что права управляющей организации никоим образом не нарушены. Основанием для признания недействительным решения общего собрания собственников могут быть только существенные нарушения, из-за которых невозможно было бы определить истинную волю большинства. 28 сентября Ангарский городской суд вынес решение в пользу собственников, а 20 декабря Иркутский областной суд оставил это решение без изменений. В результате квартплату жителям дома № 2 пересчитали с 1 октября 2015 года по настоящий момент.Безусловно, для ангарской практики борьбы против своевольного и произвольного повышения тарифов со стороны управляющих компаний это большой шаг вперёд. Собственники доказали: они могут справиться и с проведением самостоятельного общего собрания, и с защитой своих интересов в суде. Правда, повторимся, для этого должно быть в наличии одно главное условие: большой энтузиаст, который будет готов тратить своё время и деньги на отстаивание интересов своих соседей.- говорит Григорьев. –Заметим, что параллельно с разборками в суде жители отправляли письма с просьбами помочь разобраться к администрации АГО, губернатору, обращались к председателю Думы. Существенного эффекта это не принесло. Структуры, созданные для того, чтобы помогать людям, оказались «не при полномочиях». И единственной инстанцией, которая смогла повлиять на ситуацию, оказался суд.- убеждён Григорьев. –