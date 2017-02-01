Победили ЖЭК

Кто защитит права собственниковКак бы вас ни пугали сотрудники УК, знайте: отстоять свои права вполне реально.История эта началась ещё в 2015 году. Жители дома № 2 квартала 1 получили от управляющей компании «Центр» новые счета, в которых сумма оплаты за содержание жилья существенно увеличилась. Это говорило о том, что вступил в действие новый тариф, о котором собственники ничего не знали. Такие ситуации в нашем городе случаются довольно часто, и в большинстве случаев люди, повозмущавшись на кухне, начинают платить столько, сколько с них требуют. Наверняка точно так же произошло и с соседними домами. Но здесь вышла промашка. Человеческий фактор: именно в этом доме живёт Виктор ГРИГОРЬЕВ, известный в Ангарске борец за права свои и окружающих.
Не согласившись с новым тарифом, в ноябре 2015 года люди провели собрание. Сделать это в небольшом двухэтажном доме не так сложно. Решили оставить тариф такой, какой действовал и ранее. Почему? Потому что обслуживают не Бог весть как, финансового отчёта за предыдущий период не предоставили, а значит, оснований для повышения нет. Проще говоря: за что платить-то?
Управляющую компанию о собрании оповестили. Однако ЖЭК с таким поворотом был не согласен. Они подали в суд на инициатора собрания, требуя признать его результаты недействительными. Основания приводили формальные: в извещении не указано, где можно ознакомиться с материалами собрания, в протоколе нет перечня работ и услуг. Таким образом, беспокоился ЖЭК, права собственников нарушены, они не знали, за что голосуют.
Как водится, в процессе суда стали всплывать всё новые интересные подробности. Оказалось, что новый тариф начал действовать на основании решения голосования собственников, которое прошло в мае 2015 года. Люди удивились: в мае они ни за что не голосовали и никакого собрания не проводили. Взялись изучать реестр своих собственных подписей. Поняли, что некоторые подписи совершенно не соответствуют реальным. Решили этот вопрос не замалчивать и обратились в полицию.
- Целый год мы выбивали справку о том, что подписи поддельные,
- рассказал нашей газете Виктор Григорьев. – По сути это работа для участкового, даже его помощника. Мне же пришлось всё это время бегать по кабинетам управления МВД, несколько раз разговаривать с начальником и его замами. Я приводил к ним собственников, которые прямо говорили: «Вот это не моя подпись». Только в декабре 2016 года нам удалось получить справку, которая подтверждает: неустановленным лицом выполнены подписи от имени четырёх собственников. И хотя в этом не нашли состава преступления, в суде нам это помогло.
Почему не нашли состава преступления? Это только простым людям кажется, что их подпись – неприкосновенная собственность, и всякий, кто на неё покусится, по определению злодей. На самом же деле правоохранители решили так: реестр собственников, принявших участие в очередном собрании собственников, не является официальным документом. Вот решение собрания – да, протокол общего собрания – да. А реестр, по сути делающий эти бумаги официальными документами, – нет. Посему рисовать там можно что угодно без всякой уголовной ответственности.
За время судебных разбирательств собственники успели провести ещё одно собрание, которое постарались оформить максимально правильно, оставив без изменения своё главное решение – не менять тариф 8,48 рубля за квадратный метр и 44 рубля с человека за вывоз мусора.
Суд пришёл к выводу, что права управляющей организации никоим образом не нарушены. Основанием для признания недействительным решения общего собрания собственников могут быть только существенные нарушения, из-за которых невозможно было бы определить истинную волю большинства. 28 сентября Ангарский городской суд вынес решение в пользу собственников, а 20 декабря Иркутский областной суд оставил это решение без изменений. В результате квартплату жителям дома № 2 пересчитали с 1 октября 2015 года по настоящий момент.
Безусловно, для ангарской практики борьбы против своевольного и произвольного повышения тарифов со стороны управляющих компаний это большой шаг вперёд. Собственники доказали: они могут справиться и с проведением самостоятельного общего собрания, и с защитой своих интересов в суде. Правда, повторимся, для этого должно быть в наличии одно главное условие: большой энтузиаст, который будет готов тратить своё время и деньги на отстаивание интересов своих соседей.- Мне в один момент говорили люди: «Да брось ты всё это»,
- говорит Григорьев. – Председатель совета дома уговаривала – не справимся, устали, давай платить столько, сколько требуют. Но я ей ответил: от чего ты устала? Все бумаги я сам ношу, ты только подписи ставь. Пришлось, конечно, потратиться, в основном на копирование бумаг, ведь в суд всё надо предоставлять в трёх экземплярах. Но я был уверен, что мы правы, и отступать не хотел.
Заметим, что параллельно с разборками в суде жители отправляли письма с просьбами помочь разобраться к администрации АГО, губернатору, обращались к председателю Думы. Существенного эффекта это не принесло. Структуры, созданные для того, чтобы помогать людям, оказались «не при полномочиях». И единственной инстанцией, которая смогла повлиять на ситуацию, оказался суд.
- Люди ещё не поняли, что больше никто не позаботится о них,
- убеждён Григорьев. – Не осознали, что наш дом – это только наш дом и больше ничей. Никто нам ничего не должен, никто не станет помогать просто так. Мы должны взять управление домом в свои руки, иначе нас будут обманывать все кому не лень.
Анастасия КУРМАЗОВА