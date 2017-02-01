Заплатили за зиму

Как изменились коммунальные платежи в 2017 году

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Анастасия КУРМАЗОВА

Поясняем: теперь плату за общедомовые нужды действительно начисляют управляющие компании. Начисляют по нормативам, каждый месяц сумма, выставленная в счёте, должна быть одинаковой.возмущаются люди.Пока дела обстоят так. Общедомовой прибор учёта считает, потребители платят по своим индивидуальным показаниям или по нормативу, если счётчиков в квартире нет. ОДН – тоже по нормативу. Если дом в целом наупотреблял больше оплаченного, то есть ушёл в плюс по перерасходу, то эту разницу должна оплатить управляющая компания. А вот если дом в минусе, то есть потребил по факту меньше, чем было начислено, то… ничего! Нет пока механизма возврата этих денег, разве что ОДН на один месяц станут нулевыми. Впрочем, как уверяют коммунальщики, подобные экономии редко когда дольше месяца длятся.Это, конечно, просто слова, а деньги любят точный счёт. Все формулы расчета указаны в постановлении правительства РФ №354, включая те изменения, которые были туда внесены в прошлом году (последние – постановлением № 1498 от 26.12.16). Поэтому тем, кто не боится утонуть в математических расчетах, рекомендуем ознакомиться с приложением № 2 к правилам.Для тех же, кто в этих вопросах не силён, объясним ещё раз: теперь в счетах от “Энергосбыта” в графе ОДН, всегда будет стоять 0. А вот в квитанции из ЖЭКа вы увидите три строки: ОДН ГВС, в кубометрах и гигакалориях, и ОДН ХВС. Это и есть общедомовые нужды по горячей и холодной воде. Подобным образом будут проводиться начисления до июля. С июля вступят в силу новые изменения в законодательстве, и тогда ОДН собственники будут платить не по нормативам, а исходя из количества проживающих и показаний общедомового прибора учёта.В связи с этими новыми строчками снова возник вопрос, почему горячая вода у нас измеряется и в кубометрах, и в гигакалориях. Поясняем: это двухкомпонентный тариф. Измеряется он в количестве воды и в количестве тепла, делающей эту воду горячей. Да, управляющая компания не делает воду горячей. В данном случае они являются просто посредниками – и эта ситуация только для нашего города уникальная, потому что мы привыкли расплачиваться с энергетиками напрямую. В других же городах платят за все коммунальные ресурсы в УК.Правила расчета...