Всюду клин

Жители Ангарска обсуждают новую схему оплаты за тепло

фото v-kurse.ru

Анастасия КУРМАЗОВА

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Напомним, что согласно приказу № 117-мпр от 30.09.16 «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в Иркутской области» девять муниципальных образований, в том числе и АГО, будут оплачивать тепло только в течение отопительного периода. То есть летом мы платить не будем, а осенью, зимой и весной будем, только не по нормативу, как сейчас, а по факту, согласно показаниям общедомовых приборов учёта. Казалось бы, именно этого и требовал здравый смысл, особенно после того, как в большинстве домов эти самые приборы учёта были, наконец, установлены.Однако не бывает у нас так, чтобы придумали что-то новое и всем от этого было бы хорошо. Действие новой схемы начинается не с начала года, как это можно было бы предположить, а с начала нового отопительного сезона, то есть с сентября. Объясним на пальцах: сейчас мы платим за тепло. И всё лето будем платить столько же, сколько платили всегда. А с сентября начнём платить ещё больше, потому что начисляться будет сумма не по схеме 1/12, а по фактическим показаниям. Например, не чёткие 500 рублей в месяц, а 1234 рубля, то есть столько, сколько покажет прибор. Естественно, с каждым месяцем сумма будет увеличиваться и достигнет своего максимума в декабре-январе. И только летом 2018 года мы, наконец, сможем выдохнуть и три месяца не платить.- рассказывает Светлана ИБРАГИМОВА, председатель совета дома № 4 микрорайона 29. -