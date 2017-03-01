Всюду клин

Жители Ангарска обсуждают новую схему оплаты за теплоПлатить за тепло летом было нелепо. Теперь платить будем только в отопительный сезон… после того, как летом тоже всё оплатим!
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Напомним, что согласно приказу № 117-мпр от 30.09.16 «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в Иркутской области» девять муниципальных образований, в том числе и АГО, будут оплачивать тепло только в течение отопительного периода. То есть летом мы платить не будем, а осенью, зимой и весной будем, только не по нормативу, как сейчас, а по факту, согласно показаниям общедомовых приборов учёта. Казалось бы, именно этого и требовал здравый смысл, особенно после того, как в большинстве домов эти самые приборы учёта были, наконец, установлены.
Однако не бывает у нас так, чтобы придумали что-то новое и всем от этого было бы хорошо. Действие новой схемы начинается не с начала года, как это можно было бы предположить, а с начала нового отопительного сезона, то есть с сентября. Объясним на пальцах: сейчас мы платим за тепло. И всё лето будем платить столько же, сколько платили всегда. А с сентября начнём платить ещё больше, потому что начисляться будет сумма не по схеме 1/12, а по фактическим показаниям. Например, не чёткие 500 рублей в месяц, а 1234 рубля, то есть столько, сколько покажет прибор. Естественно, с каждым месяцем сумма будет увеличиваться и достигнет своего максимума в декабре-январе. И только летом 2018 года мы, наконец, сможем выдохнуть и три месяца не платить.
- Я посчитала, на сколько больше заплачу только со своей квартиры,
- рассказывает Светлана ИБРАГИМОВА, председатель совета дома № 4 микрорайона 29. - По прежней схеме я заплатила бы за год 18 тысяч рублей. Теперь же, насколько я могу предположить, получится 19,5 тысячи. То есть, 1,5 тысячи я переплачу. И это только примерные подсчёты, то есть, я исхожу из того, что в сентябре заплачу примерно 500 рублей, в октябре - около 1000, а в ноябре и декабре – по 3000. Может быть, переплата и небольшая, однако если взять масштаб только одного моего дома, получится 350 тысяч рублей незапланированной прибыли для «Иркутскэнергосбыта». Получается, что мы заплатим им огромный аванс! За что? Особенно если учесть, что в феврале этого года нам провели огромную корректировку примерно на ту же сумму.
Анастасия КУРМАЗОВА
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