Никому не верь

Зачем читать отчёты управляющих компаний

Фото Николая СТЕРНИНА

Что конкретно?

Работа над ошибками



Анастасия КУРМАЗОВА

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Парадокс: покупая что-либо в магазине, мы обычно внимательно изучаем товар. Смотрим срок годности, проверяем технические характеристики. Особо бдительные даже состав смотрят. А между тем в управляющие компании мы отдаём деньги практически не глядя, доверяя счетам. Где логика?Именно в финансовом отчёте содержится информация, которая, по идее, должна подтвердить правильность начислений платы за содержание и текущий ремонт жилья. Поэтому изначально отчёт, умещающийся на одном листочке формата А4, не может быть полным и честным. Слишком много там должно содержаться сведений!В идеальном отчёте, который нам удалось увидеть, было несколько страниц. Первая таблица – общие поступления по дому: начислено, оплачено, вознаграждение, долг, общая собранная сумма в фонд капитального ремонта. Далее – таблица, подробно расписывающая объём выполненных работ. Сколько травы было скошено, снега убрано, окон в подъезде заменено и прочее. И в качестве приложения – новое предложение по проекту договора и перечню работ и услуг. С таким документом можно работать.Первым делом смотрим общий объём начислений. Проверяем, правильно ли отсчитано вознаграждение УК (обычно оно составляет 10% от начисленной суммы или больше – это можно проверить по договору). Можно копнуть глубже и проверить, соответствует ли объём начисленных средств действующему тарифу. Зная общую площадь жилых помещений в доме, это сделать довольно просто. Заметим, нередко уже на этом этапе всплывают несоответствия, которые вызывают вопросы.Далее переходим к перечню выполненных работ. Скорее всего никаких названий подрядных организаций вы там не увидите, хотя имеете полное право это знать. Смотрим внимательно: действительно ли проводились в вашем доме все те работы, которые в отчёте перечислены. Кое-что проверить невозможно, например, замену труб в подвале. Но отремонтированные скамейки и покрашенные подъезды видно сразу. Классический пример, как в одном из отчётов ангарской УК люди обнаружили замену урн у подъездов, в то время как этих действительно нужных приспособлений во дворе уже лет десять как нет. Более сложная задача – проверить объём работ. Например, время работы по выкашиванию травы измеряется в человеко-часах. Разделите общую цифру на 8 (стандартный рабочий день) и узнаете, сколько дней работали дворники. Имеем смелость предположить, что многие обнаружат, что траву вокруг их дома косили не менее месяца без выходных и праздников.Тщательно покопавшись в отчёте и обнаружив явные несоответствия, вы, конечно, испытаете справедливое негодование. Вас, как на рынке, обсчитали, обвесили, обманули! Теперь главное - определиться, что с этим дальше делать.