Свет на чердаке

Почему плата за ОДН в Ангарске повысилась в несколько раз

Анастасия КУРМАЗОВА

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Такой расчёт на самом деле нельзя назвать неверным. Вот, например, с января этого года многие заметили, что начисление платы за общедомовые нужды стало больше. Некоторые особо бойкие собственники даже пришли с этим вопросом в редакцию и даже написали претензии в свои управляющие компании, которые теперь и занимаются этими начислениями. Однако в ответ большинство получило более чем формальные отписки в виде цитат из постановления, предписывающего включить ОДН в квартплату. Это-то мы уже и без вас знаем. Но где написано, что эти самые ОДН должны резко возрасти?Этим же вопросом озадачилась и одна жительница 61-го квартала. Более точное имя и адрес не сообщаем по её личной просьбе, мол, и так в УК разговаривают через губу, а если узнают, то и вовсе ничего не добьёшься.Итак, Татьяна Петровна, назовём её так, озадачилась расчетом платы за ОДН по электроэнергии. Толкнула её на это значительная разница между начислениями 2016 и 2017 г.- говорит ангарчанка.Первым делом женщина обратилась за разъяснениями в свою УК. Там ей ответили, что считают всё по определённой формуле, как полагается. То есть норматив 0,75 кВ/ч умножается на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. В итоге тариф составил 0,694 рубля за квадратный метр. Вот и получилось, что за квартиру площадью 60 квадратных метров полагается платить 42 рубля.При этом в реальности что такое ОДН по электроэнергии? Это лампочки в подъездах и перед входом. Дом двухэтажный, то есть осветительных приборов в подъезде ровно три. Горят они не круглосуточно, и 42 рубля в месяц с каждой квартиры ну никак не выходит. Чтобы это понять, не надо быть ни инженером, ни математиком.Пришлось Татьяна Петровне глубже вникать в проблему. Изучать документы. В частности, выяснять, что данная формула применяется, согласно приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.13 № 27-МПР «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учёта», только в тех домах, где нет общедомовых счётчиков. Однако такой счётчик в доме собственницы есть. Она говорит: