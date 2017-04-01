Свет на чердаке

Почему плата за ОДН в Ангарске повысилась в несколько разИногда кажется, что в организациях, занимающихся начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги, думают, что, кроме них, никто даже математику в школе не учил. Не говоря уже о знании законов и нормативов, формул и методик расчётов. По крайней мере, выставляя нам счета, они изо всех рассчитывают если не на всеобщую неграмотность, то по крайней мере на всеобщую лень.
Такой расчёт на самом деле нельзя назвать неверным. Вот, например, с января этого года многие заметили, что начисление платы за общедомовые нужды стало больше. Некоторые особо бойкие собственники даже пришли с этим вопросом в редакцию и даже написали претензии в свои управляющие компании, которые теперь и занимаются этими начислениями. Однако в ответ большинство получило более чем формальные отписки в виде цитат из постановления, предписывающего включить ОДН в квартплату. Это-то мы уже и без вас знаем. Но где написано, что эти самые ОДН должны резко возрасти?
Этим же вопросом озадачилась и одна жительница 61-го квартала. Более точное имя и адрес не сообщаем по её личной просьбе, мол, и так в УК разговаривают через губу, а если узнают, то и вовсе ничего не добьёшься.
Итак, Татьяна Петровна, назовём её так, озадачилась расчетом платы за ОДН по электроэнергии. Толкнула её на это значительная разница между начислениями 2016 и 2017 г. - По платёжному документу ООО «Иркутскэнергосбыт» за ноябрь плата за ОДН насчитывалась в сумме 6,12 рубля. Счёт за февраль составил 42,13 рубля. Сумма выросла в 7 раз! Это заставило меня взяться за калькулятор,
- говорит ангарчанка.
Первым делом женщина обратилась за разъяснениями в свою УК. Там ей ответили, что считают всё по определённой формуле, как полагается. То есть норматив 0,75 кВ/ч умножается на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. В итоге тариф составил 0,694 рубля за квадратный метр. Вот и получилось, что за квартиру площадью 60 квадратных метров полагается платить 42 рубля.
При этом в реальности что такое ОДН по электроэнергии? Это лампочки в подъездах и перед входом. Дом двухэтажный, то есть осветительных приборов в подъезде ровно три. Горят они не круглосуточно, и 42 рубля в месяц с каждой квартиры ну никак не выходит. Чтобы это понять, не надо быть ни инженером, ни математиком.
Пришлось Татьяна Петровне глубже вникать в проблему. Изучать документы. В частности, выяснять, что данная формула применяется, согласно приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.13 № 27-МПР «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учёта», только в тех домах, где нет общедомовых счётчиков. Однако такой счётчик в доме собственницы есть. Она говорит:
- Допустим, сейчас сотрудники управляющей компании не имеют соответствующих разрешений и знаний и показания с этого прибора снимать не могут. Будут начислять нам весь год по нормативу, а потом сделают перерасчёт. Такая система, конечно, неудобна. Пойди потом догони эту разницу! Однако и это можно было бы терпеть, если бы по нормативу считали правильно!
Анастасия КУРМАЗОВА
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