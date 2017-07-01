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В городах- миллионнниках тарифы ЖКХ превышают норму в разы


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Сегодня, 13:10
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В городах- миллионнниках тарифы ЖКХ превышают норму в разыПо оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинскя, Самары, Уфы, Красноярска, Перми, Воронежа и Волгограда.

В экспертном мнении отмечается, что для тарифов на электроэнергию превышение темпов роста над установленным предельным зафиксировано в 6 из 15 городов – Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Красноярске, Перми и Воронеже. По тарифам на тепло превышение произойдет в двух городах – Волгограде и Нижнем Новгороде, при этом в Волгограде такой рост во многом связывается с проводимым в городе экспериментом по передаче городских систем тепло- и водоснабжения в концессию частным компаниям.

Тарифы на горячее водоснабжение превысят предельные индексы в 6 из 15 городов (Москве, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде), а на холодное водоснабжение – в 8 из 15 городов (Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске и Волгограде). "При этом совершенно вопиющая ситуация наблюдается в Нижнем Новгороде, где предельный индекс превышен в 4,3 раза, в результате чего холодная вода для населения города стала самой дорогой среди 15 рассмотренных крупнейших городов России", - отмечают специалисты ИПЕМ.

При этом наибольшее число случаев превышения роста тарифов зафиксировано в сфере водоотведения – в 9 из 15 городов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске, Волгограде. Наибольший же прирост тарифов на водоотведение – в Нижнем Новгороде – 22,6%, что в 5,1 раза превышает установленный предельный индекс.

По данным ИПЕМ, превышение предельных индексов роста платы за ЖКУ ни по одному из видов услуг не зафиксировано только в трех рассмотренных городах – Новосибирске, Казани и Омске.

С 1 июля в России были проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сообщалось, что лидерами роста тарифов (более 6%) станут Москва и Санкт-Петербург, а также Камчатский край и Якутия.

По мнению заместителя генерального директора ИПЕМ Александра Григорьева, затратный метод формирования тарифов на ЖКУ не учитывает возможности населения по их оплате, а коммунальные расходы являются серьезной статьей в бюджете средней российской семьи. "Дальнейшее применение такого подхода без повышения прозрачности будет вызывать все большее социальное недовольство, ярким примером чему являются протесты, прошедшие в Новосибирске этой весной", - отметил эксперт. Из сайта "ФИНАМ" за 3 июля 2017г.
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