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Куда льют?


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Сегодня, 16:54
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Почему мы стали платить за ОДН в два раза больше

Наши читатели спрашивают нас об этом постоянно: «платили 12 рублей, а стало 40», «управляющая компания начисляет намного больше, чем Энергосбыт», «какое может быть ОДН по водоотведению, куда УК какую воду отводит» и тому подобные. Попробуем со всем этим разобраться.


К сожалению, вместо нормальных объяснений чаще всего в ЖЭКах людям давали бумажки, где указывалась статья закона, по которому в состав платы за содержание жилого помещения включались расходы на оплату холодной и горячей воды, электричества, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод. Да, это федеральный закон от 29.06.15 № 176-ФЗ, внёсший изменения в Жилищный кодекс. Почему законодатели решили переложить эти расходы на управляющие компании, не очень ясно. Говорят, мол, так ближе к собственникам, значит, разбираться будет проще. На самом деле, конечно, проще собственникам не стало.

Кроме ресурсоснабжающих организаций, которые теперь-то точно получат своё: с управляющей компанией им работать куда проще, чем с сотней частных неплательщиков. Люди стали платить больше. УК тоже пострадали: всё потребление сверх норматива им приходится оплачивать из своего кармана (если собственники добровольно на общем собрании не решат эти сверхнормативные расходы в свою плату включить. А кто же это сделает?). В идеале такой поход должен был бы простимулировать всех на экономию ресурсов. На деле, конечно, ограничивать себя никто не хочет, лишнюю работу делать тоже. Отсюда и цифры.

Итак, ОДН теперь нам начисляют управляющая компания или правление ТСЖ. Но почему вдруг они резко увеличились? Всё дело в том, что считают их не по фактическому потреблению, а по нормативам. Даже несмотря на то, что дома оборудованы приборами учёта. Почему? Юристы УК разводят руками: по закону. И признаются: у разных ведомств по этому поводу разные позиции. Например, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области однозначно говорит: по нормативам. Только уточняет: площади чердачных и подвальных помещений не учитываются при применении нормативов холодной и горячей воды. По электричеству ограничения по использованию в расчётах площадей общедомового имущества отсутствуют. А вот государственная жилищная инспекция считает, что ОДН необходимо считать по фактическому потреблению.

Именно так и делают, к слову сказать, в тех домах, где действует ТСЖ: там-то всё управление домом заточено на экономию ресурсов и денег собственников. Говорят, так же поступают и в Иркутске, в тех домах, где у собственников с УК заключён нормальный договор управления, предусматривающий в том числе и предоставление коммунальных услуг. То есть там управляющая компания покупает воду, тепло и электричество у ресурсников и перепродаёт всё это собственникам. Впрочем, законодательство в этом вопросе пока действительно «плавает».

Анастасия КУРМАЗОВА

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