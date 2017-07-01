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Всё по-старому?


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Сегодня, 17:17
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На официальном сайте Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области появился приказ №100-мпр от 30.06.17.
Всё по-старому?
Зачем людям платить за тепло, если они его не потребляют?


Этот документ вносит изменения в другой приказ, №117-мпр, принятый в сентябре прошлого года. Напомним нашим читателям, что именно этот приказ определял, что теперь жители некоторых муниципальных образований Иркутской области, в том числе и Ангарского городского округа, будут платить за отопление только по фактическому потреблению, то есть только в отопительный сезон - с сентября по май. Согласно новому приказу, Ангарск из этого списка исключается.
Напомним, что изначально в списке было девять муниципальных образований, в том числе Ангарск, Иркутск, Усолье. Однако в приказ несколько раз вносились изменения, и последнее коснулось именно Ангарского городского округа. Из списка территорий, на которых оплата услуги по отоплению осуществляется в течение отопительного периода, нас перенесли в другой, где платят равномерно в течение всего календарного года. Кстати, Иркутск из этого списка тоже исключён.

Анастасия КУРМАЗОВА, фото Николая СТЕРНИНА

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