Всё по-старому?

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Этот документ вносит изменения в другой приказ, №117-мпр, принятый в сентябре прошлого года. Напомним нашим читателям, что именно этот приказ определял, что теперь жители некоторых муниципальных образований Иркутской области, в том числе и Ангарского городского округа, будут платить за отопление только по фактическому потреблению, то есть только в отопительный сезон - с сентября по май. Согласно новому приказу, Ангарск из этого списка исключается.Напомним, что изначально в списке было девять муниципальных образований, в том числе Ангарск, Иркутск, Усолье. Однако в приказ несколько раз вносились изменения, и последнее коснулось именно Ангарского городского округа. Из списка территорий, на которых оплата услуги по отоплению осуществляется в течение отопительного периода, нас перенесли в другой, где платят равномерно в течение всего календарного года. Кстати, Иркутск из этого списка тоже исключён.