Платить за ОДН скоро можно будет по счётсчикам

У россиян появится возможность оплачивать расходы на общедомовые нужды (ОДН) в объёме фактически потреблённых коммунальных ресурсов, а не исходя из нормативов потребления, утверждаемых региональными властями. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в третьем чтении 19 июля. Поможет ли документ снизить расходы населения, обсудили эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».



Методика расчётов ОДН разнится от региона к региону



Законопроект призван совершенствовать порядок исчисления размера платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод и электрической энергии, используемых для общего имущества в многоквартирном доме — речь идёт о расходах жильцов на работу лифтов, свет в подъездах, мытьё лестничных площадок и тому подобное. «Документ исправит действующую законодательную ошибку, — рассказал ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. — Сегодня по Жилищному кодексу оплата расходов на общедомовые нужды осуществляется исходя из нормативов потребления».





При этом в ряде регионов норматив был завышен, из-за чего в начале года платёжки выросли довольно существенно. «Подорожание произошло в среднем на 200-500 рублей на квартиру, — пояснила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ и строительству Светлана Разворотнева. — Проблема заключается в методике расчётов ОДН — по данным мониторинга Общественной палаты, к 1 июня 2017 года новые нормативы не приняты в Москве, Якутии, Крыму и Чукотском автономном округе. Во-первых, нормативы утверждаются по типам домов, и вопрос их типологизации остаётся открытым. В некоторых регионах власти сочли, что существуют только три типа домов, а к примеру, в Калининградской области было определено 106 типов».

Кроме того, от субъекта к субъекту колеблется величина норматива по конкретным коммунальным ресурсам. Наконец, регионы используют разные методики расчёта ОДН — некоторые учли в расчётах освещение всех чердаков и подвалов, что привело к повышению платы за ОДН, отмечает эксперт. «Решение о нормировании ОДН вызывает массу вопросов — там, где этот показатель высокий, страдают граждане, где низкий — ресурсоснабжающие организации, которые вынуждены «гасить» сверхнормативную разницу», — сообщила Разворотнева.





Поправками предлагается установить право общего собрания собственников своим решением определять размер потреблённых ресурсов по показаниям общедомового прибора учёта. То есть жители смогут собраться и вместе принять решение о переходе на расчёт по счётчикам, пояснил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Если потребляют меньше, чем установлено нормативом, то и плата меньше. Если больше норматива — оплата идёт по нормативу.



Актуальность инициативы подтверждается обращениями жителей



Актуальность законопроекта, по словам Бориса Гладких, подтверждается многочисленными обращениями граждан. «Документ даёт возможность собственнику отрегулировать процесс внутри многоквартирного дома по прежней схеме, когда ОДН считался коммунальной услугой. Система работала: во-первых, сегодня фиксируется высокая степень оснащённости домов приборами учёта, во-вторых, бывают ситуации, когда собственники хотят повысить эту оснащённость. Когда же мы говорим о нормативе на ОДН, возникает противостояние: собственники хотят улучшить ситуацию, а управляющие компании выступают против из-за сверхнорматива», — рассказал депутат. Кроме того, инициатива не позволит управляющим компаниям через общедомовые нужды переложить свои «небалансы» на конечного потребителя услуг.