Нашли крайних

Как загнать стариков в долги

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Жители Ангарска начали получать судебные приказы о взыскании долгов по плате за жилое помещение по договорам социального найма. Так выяснилось, что люди не платили за квартиры более года и… не знали об этом! Как такое вообще могло получиться?Марии Ефимовне 89 лет. Валентине Фёдоровне – 70. Обе давно перепоручили ведение домашних дел детям. Но бдительно следят, чтобы все коммунальные платежи были сделаны в срок и в полном объёме. Давно известно, что самые аккуратные плательщики – именно пенсионеры. Даже не потому, что они боятся потерять субсидию. Хотя и это тоже играет важную роль. Просто это люди, не знающие, что такое жизнь в кредит, и избегающие любых долгов.Можно представить, что испытала Мария Ефимовна, которая в силу болезней и возраста уже не выходит из квартиры, когда прочитала письмо о том, что она без уважительных причин и в нарушение своих обязанностей, установленных законодательством, длительное время не платила за квартиру. Письмо представляло собой заявление о выдаче судебного приказа. Копия судебного приказа прилагалась. Сумма долга составила почти 4 тысячи рублей.Практически такая же ситуация и у Валентины Фёдоровны. Причём, как полагается, взыскивать с пенсионерок суд собрался не только сумму долга, но и пени, и даже государственную пошлину в доход государства в размере 200 рублей. То есть всего почти по 4500 рублей с каждой.Бросились разбираться. Есть одна деталь, которая объединяет оба случая: квартиры, в которых проживают пенсионерки, муниципальные. Пожилые женщины не захотели заниматься приватизацией, полагая, что это избавит их от лишних расходов. В частности, как известно, взнос на капитальный ремонт дома должен платить собственник жилого помещения. И в случае с неприватизированными квартирами это муниципалитет. Так оно и было до 2016 года.25 декабря 2015 года администрация АГО постановлением №2069-па установила размер платы за жилое помещение.Тем же постановлением был установлен размер платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в т.ч. для граждан, проживающих в жилых зданиях-общежитиях, переведённых в жилые дома и общежития. Плата за найм составляла… ровно столько, сколько полагалось платить за капитальный ремонт. То есть 7,87 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц для домов с лифтами, 5,85 рубля для домов без лифта и 5,30 рубля для домов без лифта, мусоропровода и газоснабжения. Таким образом муниципальный бюджет компенсирует свои затраты на оплату взносов в фонд капитального ремонта. Справедливость этого решения оставим без комментариев, но решение есть, и платить надо.