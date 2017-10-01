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Тепло, теплее, горячо!


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Сегодня, 09:15
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Жители Ангарска всё же будут платить за тепло по факту

Нас уже столько раз этим пугали, что мы перестали реагировать. Однако на этот раз, похоже, всё серьёзно. Уже в самое ближайшее время мы получим квитанции со счетами за отопление, где увидим новые и, обещают специалисты, весьма неожиданные суммы.

В сентябре 2016 года министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области был подписан приказ № 117-мпр, который устанавливал новую систему оплаты за тепловую энергию. Муниципальные образования области делились на две группы: в одних предполагалось платить по факту (то есть только в течение отопительного периода), а в других – равномерно в течение года. Изначально Ангарск был в списке № 1.
Города в обоих списках несколько раз перемещались. В том числе приказом от 30 июня 2017 года Ангарск перешёл в список городов, оплачивающих тепло в течение всего года равными частями. С этим мы и начали очередной отопительный сезон.
И вдруг, по представлению прокуратуры Иркутской области от 2 октября, приказы в отношении Ангарска и Иркутска были признаны утратившими силу.
С октября 2017 года два крупнейших города области перейдут на оплату «в течение отопительного периода».
Что это значит?
Объемы начисления платы за тепло теперь будут меняться в соответствии с температурой, пик начислений придется на ноябрь-февраль. И это при том, что летом нам никто не дал передышки и возможности накопить.
Естественно, всё это приведёт к тому, что у людей появятся долги. Возможно, даже у тех, кто раньше всегда платил аккуратно, то есть у пенсионеров и льготников. В их бюджете просто не предусмотрена новая, большая сумма! А долги – это, как известно, потеря возможности получать субсидии.
Людям не дали возможности подготовиться к новой системе оплаты не только материально, но и морально! Не была проведена разъяснительная работа, нет ответов на множество возникающих в этой связи вопросов. Заметим: если бы жилищная политика велась последовательно (то есть приняли приказ и работаем по нему, без метаний), то времени на подготовку было бы более чем достаточно.
Но всё это лирика. Нам удалось узнать вполне конкретные цифры. По предварительным оценкам специалистов, рост начислений в декабре 2017 года составит приблизительно 450 миллионов рублей (при среднемесячном начислении по 1/12 по Ангарску – 140 млн. руб., Иркутск – 295 млн. руб.).
Ситуацию в 2018 году усугубит вступление в силу приказа № 48-мпр (новые нормативы на подогрев), которое приведёт к росту нормативов на 13-24%. Что приведёт к повышению платы граждан за ГВС на аналогичную сумму.
В общем, готовимся, земляки, к большим и непредвиденным расходам.

Анастасия КУРМАЗОВА
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