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Чтобы в управляющих компаниях не задерживались деньги


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Сегодня, 13:07
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В Министерстве строительства и ЖКХ подтвердили эти данные, однако уточнили, что дебиторская задолженность ЖКХ за II квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%.

— В целом ситуация с долгами остается напряженной, только объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей. Это средства, собранные управляющими компаниями с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям, — сообщили в министерстве.

Итоги III квартала пока не подвели.

Чтобы в управляющих компаниях не задерживались собранные деньги, Минстрой разработал законопроект, исключающий их из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы — на счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление, а оплата за коммунальные ресурсы будет перечисляться напрямую ресурсоснабжающим организациям — водоканалам, тепловикам и другим поставщикам.
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