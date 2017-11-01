Чтобы в управляющих компаниях не задерживались деньги



В Министерстве строительства и ЖКХ подтвердили эти данные, однако уточнили, что дебиторская задолженность ЖКХ за II квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%.



— В целом ситуация с долгами остается напряженной, только объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей. Это средства, собранные управляющими компаниями с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям, — сообщили в министерстве.



Итоги III квартала пока не подвели.



Чтобы в управляющих компаниях не задерживались собранные деньги, Минстрой разработал законопроект, исключающий их из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы — на счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление, а оплата за коммунальные ресурсы будет перечисляться напрямую ресурсоснабжающим организациям — водоканалам, тепловикам и другим поставщикам.