Кто и как строил Ангарск

Площадь Ленина. Ещё нет ни памятника Ленину, ни знаменитого шпиля.

Ёлка 1955 года.

Подготовила Ольга КРАСНОВА,

фото из архива редакции

...При получении назначения нам объяснили, что мы направляемся на секретную стройку и должны строго соблюдать режим секретности. Наша «передача» остановилась среди леса, мой сосед сказал: «Выходим». Первым, что я увидел, было несколько одноэтажных коттеджей. Напротив стоял высокий деревянный забор, обнесенный колючей проволокой. По углам забора находились вышки, на которых стояли солдаты с винтовками. Это был лагерь заключенных, строивших город…...Вслед за строительством Майска началась подготовка к строительству города. До 1950 года Ангарск строился как рабочий поселок при промышленном предприятии, рассчитанный на 30 тысяч человек. Поселок строился в сосновом лесу. Строители старались сохранить деревья, а кое-где даже сажали новые....Зима 1950-1951 годов была особенно холодной. В отдельные дни температура ниже 50 градусов была нередкой. Наши молодые специалисты, приехавшие из Европы, особенно девушки, не имели никакой теплой одежды. Я сам видел, как у них под капроновыми чулками трескалась от мороза кожа и выступали капельки крови, которые тут же застывали. Пришлось выбивать для девушек ватную спецодежду....Рабочая сила комплектовалась за счет направления на стройку заключенных. В 1951 году в Ангарске было 13 лагерей, в них, говорили, содержалось более ста тысяч заключенных. В те годы не принято было писать, да и говорить не рекомендовалось, что социалистический город и комбинат были построены руками заключенных. Лагеря представляли собою ровную площадку, полностью очищенную от деревьев и кустарников, обнесенную сплошным деревянным забором. По верхнему краю забора была натянута колючая проволока. Через каждые 50 метров стояли вышки, на которых помещались солдаты охраны…...Попасть в лагеря в те времена труда не составляло. В ангарских лагерях сидели «декабристы» - люди, которые по декабрьскому приказу были осуждены за хищение нескольких килограммов зерна или подсолнечных семечек. Были «анекдотчики», осужденные за рассказывание анекдотов, в которых органы усматривали антисоветчину. Были инженеры, судимые за производственные упущения, были учителя школ и преподаватели институтов. Были и отъявленные бандиты и жулики....Приблизительно через месяц после моего приезда Нина получила комнату в только что построенном доме. Дом стоял над поймой Китоя. Это был первый дом в 38 квартале. В нем не было закончено оборудование ванной комнаты, да и качество строительных работ, выполняемых заключенными, оставляло желать лучшего. Наша квартира состояла из двух комнат, в меньшую поселились мы с Ниной. А вторую заняли четыре девушки - молодые специалисты, которые работали в бухгалтерии.Это была первая наша квартира, и мы ей очень радовались. В строительной зоне я собрал несколько обрезков досок и сколотил из них топчан, Нина покрыла его цветным покрывалом, и получилась хотя и жесткая, но удобная тахта, мы привезли стол, купленный на рынке, и железную кровать. Из трех посылочных ящиков устроили тумбочку, установили на это сооружение радиоприемник - подарок тестя - и таким образом устроили наше жилье. Кухня была общей, плита топилась дровами, которых было вдоволь и возле дома, и в зоне строительства....В конце января или начале февраля мы с Ниной вернулись с работы. Сильно промерзли, ползая по базе в поисках оборудования. Надеялись погреться дома. Но как только мы включили свет, комната засверкала всеми цветами радуги. Стены, потолок и пол были покрыты льдом, температура ниже нуля. Оказалось, что на чердаке были разморожены трубы отопления, вода затопила все квартиры и превратила их в ледяные пещеры. Я включил электрическую плитку, Нина вскипятила чай. Напившись кипятка, мы, натянув на себя свитера, залезли под одеяло. Так и прожили более месяца в ледяной пещере. Думаю, что это не прошло для нас даром....И вот 17 марта 1955 года наступил для нас праздничный момент. Мы заполнили аммиаком всю аммиачную систему и поздно вечером, чтобы было меньше любопытных, запустили компрессор. НАБИУЛИН никому не доверял. Сам пускал и сам налаживал режим… Борис БЛУДОВ, старший механик, несколько раз подходил ко мне с предложением остановить компрессор. Но Набиулин, единственный из нас, кто когда-либо пускал подобного рода производство, всех успокаивал…До утра просидел Нагим Сагитович в цехе, и только когда аммиачный цикл был остановлен на ревизию, ушел домой поспать. Следующие пуски прошли более спокойно....Наконец, мы скопили денег и в 1958 году, заняв еще немного у Петра Кондратьевича, купили машину - «Москвич» ярко-зеленого цвета. Теперь мы могли позволить себе выехать в лес на отдых или за грибами, или на речку, чтобы порыбачить, или просто посидеть и посмотреть на быстрое течение реки, несущей громадные бревна…По проселочным дорогам мы пробирались вверх по Китою километров за 30-40. Только теперь, пожив в Ангарске более 8 лет, я увидел настоящую тайгу....Должность начальника комбината была номенклатурой Бюро ЦК КПСС по Российской Федерации. В июле 1962 года я был вызван в Москву… Таких, как я, прибывших на утверждение в должность, в комнате перед залом заседаний набралось человек 25. Ровно в 10 часов началось заседание Бюро, минут через десять нас всех пригласили в зал заседаний…Мне задали два вопроса: о выполнении комбинатом плана в этом году и перспективе его развития. Я волновался, но не настолько, чтобы робеть перед партийным начальством: утвердят так утвердят, а не утвердят - тоже неплохо. Я не рвался на должность начальника, мне и главным инженером нравилось работать. Но больше вопросов не было, и возражений тоже не было. Так, в возрасте 39 лет я стал начальником комбината, который сыграл решающую роль в моей судьбе....Много или мало я сделал для города, будучи депутатом Верховного Совета? Трудно сказать. Вся моя деятельность была направлена на строительство жилья для трудящихся, улучшение снабжения города, создание базы отдыха. В этот период был расширен стадион, футбольная команда комбината играла в группе «Б», построен еще один корпус городской больницы и корпус для медсанчасти. Теперь даже трудно вспомнить все дела. Тогда я считал их обычной обязанностью руководителя предприятия, который отвечал и за комбинат, и за город.