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Очевидец


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Вчера, 20:40
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Кто и как строил Ангарск

Очевидец
Площадь Ленина. Ещё нет ни памятника Ленину, ни знаменитого шпиля.

Очевидец В конце года, 16 декабря, в Москве на 93-м году жизни умер Евгений Дмитриевич РАДЧЕНКО, генеральный директор комбината-16 (так тогда называлась АНХК) с 1962 по 1970 год. Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, профессор, Почетный ветеран АНХК, Почетный гражданин Ангарска, Е.Д. Радченко 20 лет отработал на комбинате-16, прошел путь от сменного инженера до первого руководителя. В 1970 году возглавил Всесоюзный НИИ по переработке нефти. В 90 лет (!) работал в институте научным сотрудником, был автором более 200 научных статей, около 100 авторских свидетельств и патентов.

В 2004 году Е.Д. Радченко написал книгу «Есть в Сибири город Ангарск». АНХК выпустила ее тиражом 500 экземпляров, в 2013 году её переиздали тиражом 2000 экземпляров. Сегодня, прощаясь с годом 65-летия города, мы публикуем отрывки из этой книги, которую автор посвятил своей жене Нине Павловне и сыновьям Виктору и Игорю, родившимся в Ангарске.

...При получении назначения нам объяснили, что мы направляемся на секретную стройку и должны строго соблюдать режим секретности. Наша «передача» остановилась среди леса, мой сосед сказал: «Выходим». Первым, что я увидел, было несколько одноэтажных коттеджей. Напротив стоял высокий деревянный забор, обнесенный колючей проволокой. По углам забора находились вышки, на которых стояли солдаты с винтовками. Это был лагерь заключенных, строивших город…

...Вслед за строительством Майска началась подготовка к строительству города. До 1950 года Ангарск строился как рабочий поселок при промышленном предприятии, рассчитанный на 30 тысяч человек. Поселок строился в сосновом лесу. Строители старались сохранить деревья, а кое-где даже сажали новые.

...Зима 1950-1951 годов была особенно холодной. В отдельные дни температура ниже 50 градусов была нередкой. Наши молодые специалисты, приехавшие из Европы, особенно девушки, не имели никакой теплой одежды. Я сам видел, как у них под капроновыми чулками трескалась от мороза кожа и выступали капельки крови, которые тут же застывали. Пришлось выбивать для девушек ватную спецодежду.

...Рабочая сила комплектовалась за счет направления на стройку заключенных. В 1951 году в Ангарске было 13 лагерей, в них, говорили, содержалось более ста тысяч заключенных. В те годы не принято было писать, да и говорить не рекомендовалось, что социалистический город и комбинат были построены руками заключенных. Лагеря представляли собою ровную площадку, полностью очищенную от деревьев и кустарников, обнесенную сплошным деревянным забором. По верхнему краю забора была натянута колючая проволока. Через каждые 50 метров стояли вышки, на которых помещались солдаты охраны…

...Попасть в лагеря в те времена труда не составляло. В ангарских лагерях сидели «декабристы» - люди, которые по декабрьскому приказу были осуждены за хищение нескольких килограммов зерна или подсолнечных семечек. Были «анекдотчики», осужденные за рассказывание анекдотов, в которых органы усматривали антисоветчину. Были инженеры, судимые за производственные упущения, были учителя школ и преподаватели институтов. Были и отъявленные бандиты и жулики.

...Приблизительно через месяц после моего приезда Нина получила комнату в только что построенном доме. Дом стоял над поймой Китоя. Это был первый дом в 38 квартале. В нем не было закончено оборудование ванной комнаты, да и качество строительных работ, выполняемых заключенными, оставляло желать лучшего. Наша квартира состояла из двух комнат, в меньшую поселились мы с Ниной. А вторую заняли четыре девушки - молодые специалисты, которые работали в бухгалтерии.

Очевидец
Ёлка 1955 года.

Это была первая наша квартира, и мы ей очень радовались. В строительной зоне я собрал несколько обрезков досок и сколотил из них топчан, Нина покрыла его цветным покрывалом, и получилась хотя и жесткая, но удобная тахта, мы привезли стол, купленный на рынке, и железную кровать. Из трех посылочных ящиков устроили тумбочку, установили на это сооружение радиоприемник - подарок тестя - и таким образом устроили наше жилье. Кухня была общей, плита топилась дровами, которых было вдоволь и возле дома, и в зоне строительства.

...В конце января или начале февраля мы с Ниной вернулись с работы. Сильно промерзли, ползая по базе в поисках оборудования. Надеялись погреться дома. Но как только мы включили свет, комната засверкала всеми цветами радуги. Стены, потолок и пол были покрыты льдом, температура ниже нуля. Оказалось, что на чердаке были разморожены трубы отопления, вода затопила все квартиры и превратила их в ледяные пещеры. Я включил электрическую плитку, Нина вскипятила чай. Напившись кипятка, мы, натянув на себя свитера, залезли под одеяло. Так и прожили более месяца в ледяной пещере. Думаю, что это не прошло для нас даром.

...И вот 17 марта 1955 года наступил для нас праздничный момент. Мы заполнили аммиаком всю аммиачную систему и поздно вечером, чтобы было меньше любопытных, запустили компрессор. НАБИУЛИН никому не доверял. Сам пускал и сам налаживал режим… Борис БЛУДОВ, старший механик, несколько раз подходил ко мне с предложением остановить компрессор. Но Набиулин, единственный из нас, кто когда-либо пускал подобного рода производство, всех успокаивал…До утра просидел Нагим Сагитович в цехе, и только когда аммиачный цикл был остановлен на ревизию, ушел домой поспать. Следующие пуски прошли более спокойно.

...Наконец, мы скопили денег и в 1958 году, заняв еще немного у Петра Кондратьевича, купили машину - «Москвич» ярко-зеленого цвета. Теперь мы могли позволить себе выехать в лес на отдых или за грибами, или на речку, чтобы порыбачить, или просто посидеть и посмотреть на быстрое течение реки, несущей громадные бревна…По проселочным дорогам мы пробирались вверх по Китою километров за 30-40. Только теперь, пожив в Ангарске более 8 лет, я увидел настоящую тайгу.

...Должность начальника комбината была номенклатурой Бюро ЦК КПСС по Российской Федерации. В июле 1962 года я был вызван в Москву… Таких, как я, прибывших на утверждение в должность, в комнате перед залом заседаний набралось человек 25. Ровно в 10 часов началось заседание Бюро, минут через десять нас всех пригласили в зал заседаний…Мне задали два вопроса: о выполнении комбинатом плана в этом году и перспективе его развития. Я волновался, но не настолько, чтобы робеть перед партийным начальством: утвердят так утвердят, а не утвердят - тоже неплохо. Я не рвался на должность начальника, мне и главным инженером нравилось работать. Но больше вопросов не было, и возражений тоже не было. Так, в возрасте 39 лет я стал начальником комбината, который сыграл решающую роль в моей судьбе.

...Много или мало я сделал для города, будучи депутатом Верховного Совета? Трудно сказать. Вся моя деятельность была направлена на строительство жилья для трудящихся, улучшение снабжения города, создание базы отдыха. В этот период был расширен стадион, футбольная команда комбината играла в группе «Б», построен еще один корпус городской больницы и корпус для медсанчасти. Теперь даже трудно вспомнить все дела. Тогда я считал их обычной обязанностью руководителя предприятия, который отвечал и за комбинат, и за город.

Подготовила Ольга КРАСНОВА,
фото из архива редакции
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