Сегодня 74 года снятия блокады Ленинграда

Сегодня исполняется 74 года со дня прорыва блокады Ленинграда. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по традиции пройдут десятки мероприятий, жители региона будут вспоминать погибших и возлагать цветы к мемориалам.Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Восемнадцатого января 1943 года в ходе операции «Искра» ударные группы Ленинградского и Волховского фронтов встретились недалеко от берегов Ладожского озера, восстановив связь Ленинграда по суше с большой землей.В тот же день от фашистов был освобожден город Шлиссельбург, закрывавший вход в Неву с Ладоги. Еще год город оставался осажденным, но благодаря прорыву обстановка на всем Ленинградском фронте улучшилась.За время погибло более 630 тысяч жителей Ленинграда. Эта цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе. По неподтвержденным данным, жертвами блокады могли стать 1,5 миллиона человек. При этом только 3% смертей приходятся на артобстрелы и бомбежки фашистов, остальные 97% жителей погибли от голода.