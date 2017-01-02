Кто на самом деле руководил Гражданской войной в России

Мнение, выраженное в публикации Леонида Масловского, является его личной позицией и может не совпадать с мнением редакции сайта телеканала «Звезда».О Гражданской войне сегодня предпочитают не вспоминать, а если и вспомнят, то как о бессмысленном братоубийственном кровопролитии. Без сомнения, Гражданская война – это война братоубийственная, но не бессмысленная. Не будет большой ошибкой охарактеризовать Гражданскую войну в России как продолжение реализации Западом заговора против нашей страны. Без вмешательства и финансирования Западом гражданская война в России не могла состояться.Развитие событий в России не устраивало Запад. Девятого марта 1918 года в районе города Мурманска высадились английские, а затем французские, американские и канадские войска, которые летом 1918 года захватили Онегу и Архангельск. Пятого апреля 1918 года на Дальнем Востоке, в районе города Владивостока, высадились войска Японии, а затем войска английских, американских и французских интервентов.В августе 1918 года английские войска захватили российский (советский) нефтедобывающий город Баку и вторглись в Туркестанскую АССР (в нашу Среднюю Азию). Войска германских интервентов в нарушение Брестского мира полностью оккупировали Украину, Крым, захватили Ростов-на-Дону, вторглись вместе с турецкими войсками в Закавказье. Двадцать пятого мая 1918 года начался организованный странами Антанты контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса, состоявшего из бывших австро-венгерских военнопленных в России. К интервентам присоединились белые армии.К лету 1918 года три четверти территории страны находились в руках интервентов и белогвардейцев. На части территории Украины и Закавказья английские и французские войска заняли место германских. В Балтийское и Черное моря вошли эскадры Англии, США и Франции. На пути интервентов и белых армий встала Рабочее-крестьянская Красная армия (РККА).Пятнадцатого января 1918 года СНК принял декрет «О Рабоче-крестьянской Красной армии», в которую по рекомендации принимали добровольцев, и только с началом иностранной интервенции весной 1918 года была введена всеобщая воинская повинность. Новая попытка захватить Советскую Россию была предпринята в 1920 году силами Польши, армия которой была вооружена и снабжена США, Францией и Англией. Одновременно с Польшей начала наступление белогвардейская армия Врангеля из Крыма.В период с 1918 по 1920 год Красная армия воевала с белыми армиями Каледина, Корнилова, Алексеева, Деникина, Краснова, Колчака, Юденича и ранее указанного Врангеля. Все они находились на полном обеспечении Англии, США, Франции и выполняли волю данных государств. Все они потерпели поражение от Красной армии. Почему? Потому что все они воевали с Россией, а победить Россию в открытом бою Запад не смог ни разу за сотни лет.Красная армия не нашла в себе сил и умения для разгрома армии Польши, и последняя захватила часть Украины и Белоруссии. В октябре 1920 года с Польшей было заключено перемирие. В октябре-ноябре 1920 года советские войска разгромили врангелевскую армию в Северной Таврии и в районе Перекопа и Чонгара и освободил Крым. Гражданская война была в основном закончена. Но интервенты и белогвардейцы изгонялись с территории СССР (России) до осени 1922 года. Владивосток был освобожден от японских интервентов 25 октября 1922 года. В 1922 году наконец закончилась восьмилетняя война с Германией, Антантой и белыми армиями.В российском обществе сложилось мнение, что белые армии воевали за царя, а красные – за социализм. Надо отметить, что против такого мнения не возражали и большевики. Но данное мнение является ошибочным и совершенно не соответствует действительности того времени. В Белой армии монархистов было незначительное количество, они осуждались общественным мнением и, можно сказать, находились в подполье.Командующий Донской армией генерал С. В. Денисов писал: «На знаменах "белой идеи" было начертано: "К Учредительному собранию", то есть то же самое, что значилось и на знаменах Февральской революции… Вожди и военачальники не шли против Февральской революции и никогда никому из своих подчиненных не приказывали идти таковым путем». То есть вожди и военачальники Белой армии никогда не призывали защитить, восстановить в России монархию, власть помазанника Божьего – царя. Как написал Денисов: «…Никогда не призывали к защите старого строя».«Иначе говоря, борьба Красной и Белой армий вовсе не была борьбой между "новой" и "старой" властями; это была борьба двух "новых" властей – Февральской и Октябрьской… Главные руководители – Алексеев, Корнилов, Деникин и Колчак – были несомненными "героями Февраля", и их теснейшая связь (а не "зависимость") с силами Запада была совершенно естественной, вовсе не "вынужденной"», – пишет В. В. Кожинов.И продолжает: «Запад издавна и даже извечно был категорически против самого существования великой – мощной и ни от кого не зависящей – России и никак не мог допустить, чтобы в результате победы Белой армии такая Россия восстановилась. Запад, в частности в 1918–1922 годах, делал все возможное для расчленения России, всемерно поддерживая любые сепаратистские устремления».Запад не только поддерживал, но и всячески организовывал сепаратистские устремления и не только в 20-х годах, но и с 1985 года по настоящее время. Без сомнения, что без «снабжения» с Запада был бы немыслим триумфальный поначалу поход Деникина на Москву, который в октябре 1919 года достиг Орла. Как и все лидеры белого движения, Антон Иванович Деникин находился в безусловном подчинении у Запада. Это особенно ясно из его покорного признания «верховенства» А. В. Колчака.Александр Васильевич Колчак был прямым ставленником Запада и именно поэтому оказался Верховным правителем. Колчака провозгласили Верховным правителем России сразу после его встречи с президентом США Вудро Вильсоном. Армия Колчака самым зверским образом уничтожила огромное количество русских крестьян. Просвещенному правителю Колчаку даже его генералы слали проклятья по прямому проводу – такой режим он установил в Сибири. Колчака прославляют, ставят о нем фильмы и устанавливают ему мемориальные доски ненавистники как России советской, так и России сегодняшней, а также невежественные люди, не знающие истории своей страны.Запад принимал активное участие в подготовке Февральской революции 1917 года, развязал Первую мировую войну, интервенцию против Советской республики и Гражданскую войну. Запад не смог бы совершить указанные действия без своих союзников внутри России. Таким союзником Запада был А. В. Колчак. Вот поэтому его и вознесли на пьедестал почета либералы-западники.Каким же образом крымский татарин А. В. Колчак стал Верховным правителем России? В июне 1917 года Колчак уехал за границу и прибыл в Омск только в ноябре 1918 года. Факты говорят о том, что 17 (30) июня Колчак имел секретный и важный, по его словам, разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном, в результате чего он оказался в положении, близком к наемному военачальнику.В августе Колчак тайно прибыл в Лондон, где с морским министром Великобритании обсуждал вопрос о «спасении» России. Далее он тайно отправился в США, где совещался не только с военным, морским министрами, но и с министром иностранных дел. Более того, Колчак встречался с самим тогдашним президентом США Вудро Вильсоном. Адмиралов и генералов в мире десятки тысяч, но именно с Колчаком встретился президент США, потому что с помощью Колчака США надеялись заполучить если не всю Россию, то хотя бы Сибирь.Необходимо отметить, что в адмиралы Колчака произвел не российский император, а Временное правительство, которое фактически представляло в России власть Запада. В ноябре 1918 года Колчак был провозглашен в Омске Верховным правителем России. Своего прямого ставленника Колчака Запад снабжал намного щедрее, чем Деникина. В его армию было доставлено около миллиона винтовок, несколько тысяч пулеметов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолетов, около полумиллиона комплектов обмундирования и много другого имущества. За снабжение Колчак после победы должен был передать Западу одну треть золотого запаса России.Колчак находился под контролем Запада. При нем постоянно присутствовали британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником – капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом Я. М. Свердлова), принадлежавшим, между прочим, к французскому масонству. Имелись, конечно, и другие тайные наблюдатели. Указанные представители Запада со всем вниманием опекали адмирала и его армию. Армия Колчака совершала такие зверства по отношению к народу, что о них страшно читать. Подробно об этом пишет целый ряд исследователей, в том числе С. С. Миронов в своей книге «Гражданская война в России».Невозможно не обратить внимания на большое количество офицеров царской армии, служивших в Красной армии. В. В. Шульгин писал еще в 1929 году: «Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много». Об этом же писали М. В. Назаров, А. Г. Кавтарадзе, А. К. Байтов (его родной брат генерал-лейтенант К. К. Байтов служил в Красной армии).Наиболее тщательно выверенные сведения приводит военный историк А. Г. Кавтарадзе, как об офицерах Генерального штаба, так и об общем количестве офицеров царской армии, служивших в Красной армии. По подсчетам А. Г. Кавтарадзе в Красной армии служило 70000–75000 человек офицеров царской армии. Указанное количество офицеров составляло 30% офицерского корпуса армии Российской империи. Вместе с тем он указывает, что еще 30% царских офицеров оказались вообще вне какой-либо армейской службы. А это означает, что в Красной армии служили не 30%, а около 43% наличного к 1918 году офицерского состава, продолжающего находиться на воинской службе, в Белой же – 57% (примерно 100000 человек).Об офицерах Генерального штаба А. Г. Кавтарадзе пишет, что из самой ценной и подготовленной части офицерского корпуса русской армии – корпуса офицеров Генерального штаба в Красной армии оказались 639 (в том числе 252 генерала) человек, что составляло 46% – то есть в самом деле около половины – продолжавших служить после Октября 1917 года офицеров Генштаба; в Белой армии их было примерно 750 человек. То есть факты указывают на то, что почти половина лучшей части, элиты российского офицерского корпуса служила в Красной армии!Из Белой в Красную армию перешло гораздо больше офицеров, чем наоборот. Точно подсчитано, что 14390 офицеров перешли из Белой армии в Красную (каждый седьмой). Почему? Потому что действительно любящих Россию, с государственно-патриотическим сознанием офицеров и генералов не привлекала Белая армия, которая воевала против России и разрушала ее. А Красная армия собирала российские земли воедино. Возрождала Россию. Думаю, что большинство офицеров и красных считали злом, но злом несравненно меньшим, чем белых друзей Великобритании, США и Франции. Истинно русские офицеры были озабочены вопросом о самом бытии России, а не вопросом, скажем, о том, будет ли в России парламент. Поэтому из 100 командиров армий у красных в 1918–1922 годах 82 были бывшими царскими генералами и офицерами.Белая армия не ставила перед собой такую цель, как восстановление монархии в России и фактически воевала с собственным народом за интересы западных стран. Красная армия воевала за интересы России: она собрала воедино российские земли и возродили российское государство. Поэтому те, кому действительно была дорога Россия, оказались в Красной армии.В Красной армии служили даже такие геройские офицеры, как генерал А. А. Брусилов, и в 1921 году перешедший из Белой армии генерал Я. А. Слащов-Крымский. Свой уход из Белой армии он объяснял П. Н. Врангелю протестом против руководителей типа князя В. А. Оболенского, влиятельнейшего масона, члена его немногочисленного Верховного совета.За чьи интересы сражалась Белая армия, видно из названия статьи Я. А. Слащова «Лозунги русского патриотизма на службе Франции». Этот умнейший человек, герой много передумал и имел основания одним наименованием статьи заявить о служении Белой армии интересам других стран, а не интересам России. Колчаковский генерал А. П. Будберг писал 1 сентября 1919 года: «...Теперь для нас, белых, немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас».С. Г. Кара-Мурза тоже пишет о том, что Ленину не пришлось бороться с монархистами, их как реальной силы просто не было. Борьба при Ленине шла не между большевиками и «старой Россией», а между разными отрядами революционеров. Гражданская война была «войной Февраля с Октябрем». В частности он написал следующее: «Тут, надо признать, сильно исказила суть и официальная советская пропаганда, которая для простоты сделала из слова "революция" священный символ и представляла всех противников Ленина "контрреволюционерами". А братья Покрасс нам даже песню написали, как "Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон"».Большевики, как вскоре показала сама жизнь, выступили как реставраторы, возродители убитой Февралем Российской империи, хотя и под другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками большевиков, включая В. Шульгина и даже А. Деникина. Каждый думающий человек на Руси должен понять, что Красная армия сохранила Россию.В. Кожинов указывает, что в 1918–1922 годах так или иначе погибли 939755 красноармейцев и командиров. Что касается потерь Белой армии, то она не воевала с интервентами США, Англии, Канады, Франции, Японии, и ее потери должны быть меньше. Но с определенной степенью погрешности можно принять, что обе армии потеряли около двух миллионов человек.Потери мирного населения во время Февральской, Октябрьской революций и Гражданской войны, по-моему, подсчитать невозможно по причине отсутствия учета выехавших в это время за границу граждан России. А, как известно, эмигрировали за границу миллионы мирных граждан и сотни тысяч военнослужащих Белой армии.О причинах гибели и количестве погибших людей С. Кара-Мурза пишет: «В ходе революции (и особенно Гражданской войны) в России погибло очень много людей. Точно не известно, но с вескими доводами говорят о 12 миллионах человек. Отчего погибла эта масса людей? Не от прямых действий организованных политических сил, например боев и репрессий. За 1918–1922 годы от всех причин погибло 939755 красноармейцев и командиров. Значительная, если не большая часть их – от тифа. Точных данных о потерях белых нет, но они меньше. Значит, подавляющее большинство граждан, ставших жертвами революции (более 9/10), погибло не от "красной" или "белой" пули, а от хаоса, от слома жизнеустройства. Прежде всего, слома государства и хозяйства».Точно установить смертность и рождаемость до переписи 1926 года трудно, результаты разных групп демографов различаются. Если взять средние оценки, то картина такая: в 1920 году на одну тысячу человек умирало 45,2 и рождалось 36,7; в 1923 году умирало 29,1 и рождалось 49,7. То есть в последние годы Гражданской войны Россия (даже без катастрофы неурожая 1921 года) теряла 1,2 миллиона жизней в год, а уже в 1923 году население приросло почти на три миллиона человек.Главными причинами гибели людей в русской революции было лишение их средств к жизни и как результат голод, болезни, эпидемии, преступное насилие. Развал государства как силы, охраняющей право и порядок, выпустил на волю демона «молекулярной войны» – взаимоистребления банд, групп, соседских дворов без всякой связи с каким-то политическим проектом (но иногда прикрываясь им, как это бывало, например, у «зеленых»).Какую жатву собирает смерть на поле хозяйственного хаоса, мы видим сегодня: государство и хозяйство всего лишь полуразвалены, но Россия (то есть половина империи) за год несет чистые потери в один миллион жизней, а с учетом неродившихся теряет два миллиона. И ведь войны и репрессий нет, да и потери от убийств составляют лишь около 30 тысяч в год. За годы реформы «по неестественным причинам» отлетело уже не меньше душ, чем в Гражданскую. Значит, есть «невидимый палач». Это он писал, сравнивая ельцинскую Россию с Россией времен Гражданской войны.Указанное количество потерь населения во время Гражданской войны, вероятно, является одним из минимальных, объявленных нашими историками и исследователями, но и оно, на мой взгляд, весьма завышено. Многие указывают потери в два и более раз выше. При таком количестве потерь города и деревни должны были бы быть устланы трупами умерших людей. Кто пишет о десятках миллионов погибших, даже не представляет себе всю нелепость подобных утверждений. Этот человек или умышленно сочиняет зловредные мифы, или совершенно не представляет себе цифры, которыми апеллирует. Сегодня какая-то мода даже среди нормальных людей разбрасываться миллионами погибших.Те люди, которые жили во время революции и Гражданской войны, ужасались видом поля боя после его окончания, но никто ничего подобного не видел и не мог видеть в мирных городах и деревнях. Конечно, когда со времени событий прошел почти век, никто не поймает за руку и не остановит мифотворца, но здравый смысл, жизненная мудрость должны остановить сегодняшнего гражданина России от слепой веры всевозможным фальсификаторам. Без сомнения, потеря людей в Гражданскую войну была меньше объявленной, но в любом случае вина за пролитую народами страны кровь ложится на Запад. Это Запад развязал Первую мировую войну, интервенцию против Советской республики, Гражданскую войну и таким образом устроил в России разруху.Но и ненависть низов (в основном крестьянства) и верхушки белых была взаимной и принимала почти расовый характер. О взаимной ненависти крестьянства и верхушки белых пишут многие, в том числе и Деникин в своих воспоминаниях «Очерки русской смуты». Пишет в своих письмах и Колчак. Этой ненависти к простонародью не было у красных, которых видели крестьяне, – Чапаева и Щорса. Но жестокостей и казней хватало с обеих сторон. Но и в жестокостях белые отличились. Невозможно не обратить внимание, что подавляющее большинство данных о наших потерях во время революции, в Гражданскую войну и во время Великой Отечественной войны завышено. Правдивые данные встречаются крайне редко.При описании революции и Гражданской войны фальсификаторами наши потери завышаются с целью показать варварство и жестокость русских, при описании Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – с целью показать тупость русских, якобы выигравших войну только за счет огромного количества человеческих жертв. В либеральных СМИ эти цифры постоянно растут. Против них никто особенно не возражает, потому что молодым все равно, а старые просто жалеют погибших.При всех жестокостях Гражданской войны в России она не входит в никакое сравнение с гражданскими войнами западных стран, в том числе во Франции, Англии и США. С. С. Миронов пишет о том, что гражданские войны известны еще со времен Древней Греции и Древнего Рима… Возьмем Францию XVI века. Ее потрясла тогда целая серия гражданских войн, известных под названием гугенотских. Одно из событий этого периода стало нарицательным – Варфоломеевская ночь. За эти считаные, чудовищные по жестокости и вероломству ночные часы было зверски убито много парижан и гостей французской столицы – в большинстве своем людей мирных и безоружных. Французский король Карл IX лично участвовал в этой жуткой резне.Но почему-то русофобская часть общественного мнения Запада (к сожалению, весьма значительная) ассоциирует жестокости XVI столетия не с Карлом IX, а с его современником, первым русским царем Иваном Грозным и с его опричным террором... При опричнине, продолжавшейся 20 лет, было убито более трех тысяч человек. Цифра внушительная. Но ведь за время резни, начавшейся с Варфоломеевской ночи, за двое-трое суток было убито вдвое больше людей, чем за всю опричнину в России, продолжавшуюся два десятилетия!Но очень влиятельная часть общественного мнения Запада продолжает считать Ивана Грозного ярчайшим примером кровавого властителя, а «людоеда» Карла IX тихо уводит в тень. Почему? Ответ прост. Все дело в русофобии значительной части западного общественного мнения. Труднее понять наших соотечественников из числа «прорабов перестройки», которые в годы Горбачева заполнили телеэкран и радиоэфир, страницы прессы дикой и оголтелой русофобией. Они в десять, или 20, или даже в 100 раз преувеличивали число потерь, понесенных нашим народом за весь советский период. И в том числе за 1918–1920 годы – годы Гражданской войны в России. При этом они ссылались на неполноценность русских, их ущербность. Называли русских совками или, по выражению Е. Евтушенко, коалами. Обвиняли их в приверженности традиции, идущей со времен Ивана Грозного, с XVI века.Перейдем к следующему, XVII столетию. В середине его долгая и кровавая гражданская война охватила всю «добрую старую Англию». Море пролитой крови, океан страданий и сломанных людских судеб. Но уже давно на берегах Темзы редко вспоминают об этом. Зато в добропорядочном и респектабельном Лондоне часто и упорно талдычат об ужасах в России за период 1918–1920 годов. В частности, о судьбе Николая II и его семьи. Только разрешите спросить у чопорных джентльменов, где началась традиция казней монархов? На Урале, в XX столетии? Нет, в Лондоне, в 1649 году.Когда весть о казни в Лондоне английского короля Карла I достигла Москвы, царь Алексей Михайлович направил во Францию укрывшейся там осиротевшей семье казненного целый караван «мягкого золота» – лучших сибирских мехов. А как же поступил в 1918 году английский король Георг VI по отношению к своему двоюродному брату Николаю II и его семье? Он не использовал имеющихся тогда возможностей для спасения Романовых. Но об этом в туманном Альбионе почти не вспоминают. Что же касается крупнейшей гражданской войны в следующем, XVIII столетии, бушевавшей во Франции, то о ней вспоминают часто, а порой очень часто. Но вспоминают теперь как-то странно.Давно ушли из жизни французские историки XIX и XX веков, составлявшие замечательное направление французской исторической науки, специалисты по истории Великой французской революции, изучившие ее как движение масс. Их труды во второй половине XX века продолжили французские историки-коммунисты, особенно А. Собуль… Теперь нередко глубинные причины Великой французской революции 1789 года, переросшей через три года в гражданскую войну, во Франции некоторые стараются подменить частностями, даже деталями… Это похищение ожерелья французской королевы Марии-Антуанетты.В 1918–1920 годах у нас были нередки и кощунство, и надругательство над религиозными святынями. Столь же нередки были расстрелы священников и монахов (далеко не все смертные приговоры им были необоснованны). Но если встать на позицию объективности и непредвзятости, то следует признать, что многие священники, монахи и даже монахини принимали активное участие в Гражданской войне на стороне белых и нарушали заповедь «Не убий». Очень даже нарушали… А разве во время гражданской войны во Франции конца XVIII века дела в этом отношении обстояли лучше? Не только не лучше, а совсем наоборот. После реставрации королевской власти в 1815 году Ватикан создал и послал во Францию специальную комиссию, которая и составила пространный список гильотинированных представителей духовенства.И если для большевиков в 1918–1920 годах борьба с религией и духовенством была, так сказать, задачей, решаемой попутно с другими, главными задачами, то для радикальных республиканцев Франции – якобинцев и особенно для их крайнего, левого крыла в 1793–1794 годах решение этой задачи стало одним из магистральных направлений их политики. Это направление называлось дехристинизаторством. О том, что творили эти «дехристинизаторы» над религиозными святынями, не хочется не только писать, но даже вспоминать. А выходит, по мнению русофобов, Франция – хорошая страна, а Россия – плохая, «эта страна».Что касается крупнейшей Гражданской войны XIX века между Севером и Югом США, то она происходила в качественно новых условиях – условиях совершенно новой военной техники. Винтовки и скорострельные орудия на суше, броненосцы на море делали ее особенно кровопролитной и опустошительной. Тяжелые военные потери сочетались с разрушением целых прежде цветущих областей… Но американцы предпочитают пореже вспоминать о своей Гражданской войне. И вспоминают разве что только при чтении романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».Гражданская война в России носила менее ожесточенный характер, чем в указанных выше странах. В Гражданскую войну и иностранную военную интервенцию в СССР 1918–1920 (22) годов Советская Россия вернула большую часть своих земель, включая отошедшие к Германии по Брестскому мирному договору. Полностью Россия (СССР) вернет эти земли (кроме Польши и Финляндии) во время Великой Отечественной войны с фашистской Германией 1941–1945 годов и потеряет большинство из названных территорий, а также всю Украину, Прибалтику, Закавказье, Белоруссию, Бессарабию (Молдавию), Крым и Среднюю Азию в 1991 году. Пока в состав России возвращен только Крым, но и этого достаточно для того, чтобы имя президента, начавшего собирать российские земли, было вписано в историю страны золотыми буквами.Красная армия победила и потому, что в отличие от белых красные были в союзе, а не в конфликте с главной непобедимой силой России – крестьянством – и непрерывно объясняли ценность для трудящихся большого единого государства, умея находить для этого веские доводы вместо истрепанного лозунга «России единой и неделимой». Вообще, большевики были единственной партией, которая везде отстаивала целостность государства. Во время Гражданской войны страна продолжала совершать действия, направленные на укрепление и защиту государства.Для защиты целостности государства был создан орган госбезопасности ВЧК, насчитывавший в феврале 1918 года 120 человек. Измышления о том, что ВЧК в 1918 году терроризировал Россию несостоятельны хотя бы потому, что 120 человек для этого явно недостаточно. К 1921 году численность ВЧК возросла до 31 тысячи человек, так как ему вменили в обязанность охрану государственной границы. Была завершена национализация всех банков, в том числе и иностранных, через которые иностранный капитал устанавливал контроль над промышленностью России.Национализация промышленности проводилась с целью защиты Советского государства от дальнейшего грабежа. Необходимо отметить, что слабая промышленность царской России была прибрана к рукам иностранцами, капитал которых составлял в горной, горнозаводской и металлообрабатывающей промышленности 52%, в паровозостроении – 100%, в электрических и электротехнических компаниях – 90% и т. д.В 1918 году был издан декрет «О создании школ для национальных меньшинств», а в 1919 году – «О ликвидации неграмотности среди населения РСФСР». По этому декрету все население республики в возрасте от восьми до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучиться грамоте на родном или русском языке по желанию. В 1918 году было открыто 33 крупных научных института, ставших впоследствии основой всей сети прикладных НИИ. Было организовано большое число крупных экспедиций, самая значительная из них, в районе Курской магнитной аномалии, не прекращала работы даже в зоне боевых действий.В 1919–1923 годах Комиссия по улучшению быта ученых организовала снабжение ученых особыми пайками. Это предотвратило возможный в условиях революции разрыв непрерывности развития русской науки. Концентрация средств в Академии наук позволила собрать и сохранить научные кадры. Надо отметить, что изо всех партий, которые могли прийти к власти, большевики отличались как государственники и в вопросах репрессий были наиболее умеренными. Установкой на репрессии выделялись Троцкий и близкие к нему политические деятели. Но произвол Троцкого сдерживал В. И. Ленин, а затем И. В. Сталин.Репрессивность власти во время Гражданской войны в России не входит ни в какое сравнение с репрессивностью властей западных стран во время гражданских войн в этих странах, перед которыми бледнеют даже преступления М. Н. Тухачевского, В. А. Антонова-Овсеенко и Н. Е. Какурина в Тамбовской губернии в 1921 году. Кстати, все трое были космополитами, все трое отрицательно оценивали русскую культуру, осуждали русских крестьян. В 1930-х годах, при Сталине, всех троих судили и приговорили к расстрелу.Многое, если не все, исказили фальсификаторы в нашей великой истории. Нам еще долго придется очищаться от нанесенной ими грязи и возвращать правду людям. И если посмотреть на факты, то мы увидим, насколько нерепрессивными были наша революция и Гражданская война по сравнению с революциями и гражданскими войнами в западных странах.Возьмем, к примеру, даже не официальные советские данные, а данные антисоветской эмиграции, которая образовала бюро и скрупулезно вела учет политических репрессий в СССР. «По опубликованным за рубежом данным, представленным этим бюро, в 1924 году в СССР было около 1500 политических правонарушителей, из которых 500 находились в заключении, а остальные были лишены права проживать в Москве и Ленинграде. Эти данные зарубежные историки считают самыми полными и надежными. Пятьсот политических заключенных после тяжелейшей Гражданской войны, при наличии оппозиционного подполья и терроризма – и это репрессивное государство. Вернитесь, господа и товарищи, к здравому смыслу, не дергайтесь на ниточках у манипуляторов», –обращается С. Г. Кара-Мурза к нашему обществу.Западное либеральное общество порождает преступников своей идеологией культа денег, ликвидируя всякие морально-нравственные ограничения. Либеральное общество утверждает, что человек по природе своей – эгоист, захватчик и эксплуататор. Якобы только государство с его «полицейской дубинкой» сдерживает человека от совершения преступных действий. В либеральном западном обществе нет понятий «светлого будущего» ни в каких измерениях. В нем есть понятие только настоящего движения. Несправедливость, бедность, преступность, даже воровство и взяточничество государственных чиновников не подрывают его образ, так как чиновники, как и все люди, порочны.Люди в либеральном обществе ненавидят друг друга, так как считают друг друга мерзкими существами. В гражданском либеральном обществе человек человеку волк. Либеральное общество воспитывает новый тип человека – безобразного существа. Такое общество более устойчиво к внутренним неурядицам, в нем спокойно живется богатым, в нем спокойно себя чувствует правительство. Но не приведи господь жить в нем русскому православному человеку. Ф. М. Достоевский это понимал, и когда одному из главных героев романа «Братья Карамазовы» Дмитрию брат Иван предложил бежать в Америку, Дмитрий отказался, сказав, что не сможет там жить, и таким образом предпочел каторгу жизни в Америке. Понимал это и С. А. Есенин, который не мог выдержать пошлого американского общества и кричал: «Домой, домой, домой!».Надо отметить, что русский народ хуже других народов умеет торговать, но лучше всех умеет созидать в конструкторских бюро, на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Когда производство отсутствует, заводы, фабрики, сельское хозяйство разрушены, русский человек опускается и гибнет. Большевики обещали народу созидательную жизнь, сильное государство, и это имело не последнее значение в том, что Красная армия победила.Советская идеология была направлена к идеалу, к «светлому будущему». В ней человек представал как изначально доброе, прекрасное существо, испорченное несправедливыми общественными условиями. В идеологии советского традиционного общества человек человеку являлся другом, товарищем и братом. Такое общество возвышало человека. Для настоящих, духовно богатых, добрых людей оно было единственно возможным для полноценной жизни. Такие люди только в нем могли проявить себя незаурядными личностями. В таком обществе-семье каждый стремился быть не богатым, а героем.Такое общество прекрасно, но очень требовательно к государству. Почему? Потому что если люди изначально прекрасны, то при наличии несправедливости, бедности, преступности и других отрицательных явлений виновато государство. В этом обществе есть огромная созидательная сила, делающая чудеса, но и огромная неустойчивость, так как во всех реальных или надуманных противниками традиционного общества бедах в глазах народа виновата государственная система. Именно поэтому в ленинское и сталинское время коррупция, хищение государственной собственности и ряд других преступлений, совершенных государственными служащими, самим народом квалифицировались как измена.Именно такое общество, направленное к светлому будущему, сильную, единую, независимую Россию защищали бойцы и командиры Красной армии и одержали победу в Гражданской войне, которая завершилась созданием СССР. И. В. Сталин внес огромный вклад в победу Красной армии. В. И. Ленин направлял Сталина на самые трудные участки фронта, и Сталин в невероятно сложных и запутанных ситуациях разбирался в обстановке, принимал соответствующие решения и во многом способствовал победам Красной армии в самые напряженные, критические моменты.В Гражданскую войну роль Сталина была особенно выдающейся на Царицынском фронте, при обороне Петрограда, на Западном фронте при разгроме армий Деникина и в других сражениях. Стремление сохранить жизнь казаков и солдат Красной армии просматривается в каждой строке адресованных Ленину писем Сталина с фронтов. Именно благодаря И. В. Сталину наша страна имела минимально возможные потери во время Гражданской войны.Существует мнение, что созданием СССР, то есть созданием государства, разделенного на республики по национальному признаку, В. И. Ленин подложил бомбу замедленного действия под российское государство. Но это мнение опять-таки пришло в наше общество с Запада во время холодной войны с СССР. Фактически когда Ленин пришел к власти, российское государство уже было развалено по национальному признаку и на территориальные образования. Создание СССР является гениальным решением В. И. Ленина, так как армия и управление страной оставались централизованными, а у националистов всех мастей была выбита почва из-под ног. Гражданская война в ее национальном измерении была пресечена на самой ранней стадии, что сохранило жизнь миллионам граждан российской державы.Учреждение национальных республик, входящих в Союз, а не империю, нейтрализовало возникший при «обретении независимости» национализм. Армии националистов потеряли поддержку, и Красная армия ни в какой части России не воспринималась как чужеземная армия. Она была общей армией трудящихся (Советскую республику). Любое другое решение в то время не могло привести Россию к воссоединению в единое государство.Автор: Леонид МасловскийФото: Минобороны России