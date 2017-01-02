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Россия перехватывает у Польши инициативу по Катынскому расстрелу


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Сегодня, 16:31
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Ну, наконец-то произошло то, о чём я неоднократно говорил в своих предыдущих статьях – российские власти решили больше не цацкаться с гонористыми ляхами и построить в Катыни музей, который будет отражать российский взгляд на эту трагедию.

Уже одного этого заявления оказалось достаточно, чтобы представителей польских властей начала бить кандрашка – своим решением Москва нанесла полякам, в буквальном смысле, удар ниже пояса.

Российская сторона, по заявлению исполнительного директора Российского военно-исторического общества Владислав Кононова, собирается в своей экспозиции отразить всю палитру красок отношений между Польшей и Россией (СССР), показав на их примере, что катынская трагедия не появилась ниоткуда: «Экспозиция охватит период с тех времён, когда Польша была частью Российской Империи, далее — революцию 1917 года, войну 1918—1920 годов и трагедию советских пленных в польском плену, войну 1939 года, 17 сентября, потом — совместную польско-российскую борьбу с немецкими оккупантами и, наконец, период нашей дружбы во время существования ПНР и СССР. Закончится он авиакатастрофой 2010 года. Ещё решается, займёмся мы ли периодом 2010—2016 годов».

Разумеется, что подобная инициатива Москвы была воспринята поляками в штыки – они уверены, что музейная экспозиция не будет отражать правды. Вот что заявил по этому поводу один из польских историков Ян Жарын: «…Мы… опасаемся, что экспозиция, которая должна быть посвящена польско-советским отношениям, не будет отражать всей исторической правды. А правда такова, что Советский Союз также несёт ответственность за начало Второй мировой войны».

Хочется напомнить пану Жарыну (надеюсь, что он настоящий католик!), что истина может быть известна только Господу Богу и ни кому другому. А поляки, по собственной инициативе ставящие себя на его место, автоматически превращаются в еретиков, которых нужно отлучать от церкви за богохульство…

Чем кого-то обвинять в виновности по развязыванию Второй мировой войны, гонористым ляхам не плохо было бы вспомнить долю своей вины в этом деле, когда они совместно с нацистами занимались делёжкой территорий своих соседей…
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