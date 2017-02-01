Смерть Александра Сергеевича до сих пор остаётся предметом достаточно острых дискуссий между историками и литераторами, как и та цепочка интриг, которая к роковому выстрелу на Чёрной речке привела.

Александр Пушкин скончался через двое суток после полученного в результате выстрела Жоржа Шарля Дантеса ранения. Дуэль, как прекрасно известно, состоялась по инициативе французского офицера в связи с письмом Пушкина. Письмо было адресовано голландскому дипломату барону Луи Геккерну, которого принято считать усыновителем Дантеса. В пушкинском письме образца февраля 1837 года содержались в основном заявления от 1836 года, когда уже сам Пушкин вызывал Жоржа Дантеса на дуэль, но та была отменена в связи с женитьбой Дантеса на сестре супруги Александра Пушкина Екатерине Гончаровой.

Если говорить о краткой предыстории, то состоит она в том, что в упомянутом 1836 году Александр Пушкин получил эпистолярное сообщение, в котором поэт был назван обладателем «патента на право рогоносца». Речь шла о якобы имевших место симпатиях к его супруге со стороны офицера Дантеса и самого императора. И якобы супруга Пушкина отвечала взаимными симпатиями. Проведя настоящее расследование с подключением специалистов из типографии, Пушкин пришёл к выводу, что авторами письма были представители семьи Геккернов. Друзья Пушкина в свою очередь заявляли, что к скандальному письму могли быть причастны ни Геккерны, а князья Долгоруковы и Гагарины - с целью задеть пушкинское самолюбие. В конечном итоге (даже спустя многие годы – после проведения графологической экспертизы) было установлено, что ни Долгорукие, ни Гагарины сами не являлись лицами, написавшими письмо. По авторству Геккернов споры продолжаются по сей день.

Учитывая тот факт, что Пушкин был уверен именно в геккернском авторстве «писанины» (как сам говорил об этом), в феврале 1837 года он решил отправить своё письмо голландскому посланнику. В письме Пушкин заявлял, что не может себе позволить допускать Дантеса и Геккерна в собственный дом и не считает их родственниками даже после узаконивания супружества Жоржа с Екатериной (Гончаровой). В качестве аргумента «отлучения» Геккернов от своего дома Пушкин пишет, что не может впускать к себе на порог человека, который «болен сифилисом». При этом сам Пушкин прекрасно понимал, что дело снова идёт к дуэли.

На тот момент дуэли были неразрывно связаны как с судьбой Пушкина, так и с его творчеством – и в поэзии, и в прозе. Правда, подавляющее большинство дуэлей (был ли их инициатором сам Пушкин или кто-либо другой) отменялись – либо на основании, как бы сейчас сказали, примирения сторон, либо по иным обстоятельствам (включая распоряжения надзорных органов). Многие отменялись, но эта отменена не была. Дантес вызвал Пушкина. Стрелял первым. Пушкину пришлось производить ответный выстрел уже лёжа на снегу в крови. При этом биографы Александра Сергеевича отмечают, что пистолет Пушкина забился снегом, и Дантес вместе со своим секундантом, сотрудником французского посольства Лораном Д’Аршиаком, запретили менять оружие. По другим данным, Пушкин всё же получил другой пистолет, в итоге ранив Дантеса в руку.

После того как командованию Дантеса и государственным властям стало известно о дуэли и смерти в ней Александра Пушкина, было принято решение об уголовном делопроизводстве. Первоначальный приговор был суров: смертная казнь для всех участников дуэли за исключением секунданта Жоржа Дантеса виконта Д’Аршиака (у него имелся дипломатический иммунитет). При этом отмечалось, что «преступный поступок самого камер-юнкера Пушкина (...) по случаю смерти его предать забвению».



Через некоторое время приговор более чем смягчили: Жоржа Дантеса лишили в России офицерского звания и выслали из страны. Д’Аршиак тоже покинул Российскую империю. Секунданта Пушкина Данзаса, арестовав на два месяца и уволив с военной службы, затем освободили и восстановили на прежней должности.

Отдельная группа историков считает, что для государственных институтов того времени и смерть Александра Пушкина, и влияние российских властей на Дантеса, оказавшегося в итоге за рубежом, имели свои плоды. В частности, существует версия о том, что Дантес в будущем стал одним из постоянных осведомителей посольства Российской империи в Париже, причём в качестве своеобразной вынужденной меры за то, что его избавили от виселицы. В частности, одним из важнейших донесений «позднего» Дантеса принято считать сообщение о готовящемся покушении на русского императора Александра II. Донесение было получено через швейцарские осведомлённые круги буквально за сутки до террористического акта 1 марта (новый стиль) 1881 года. Должных мер безопасности после того сообщения в Петербурге в итоге принято не было. Информировал российское посольство в Париже Дантес, как считают историки, и в более ранние годы.

10 февраля 1837 года Александра Пушкина не стало. Утрата для русской литературы и культуры в целом была огромна. И в то же время Александр Пушкин оставил по-настоящему уникальное наследство, фактически создав современный русский язык и вдохновив на творчество десятки выдающихся поэтов и писателей, причём не только XIX столетия. До сих пор пушкинская литературная кладовая остаётся поистине неисчерпаемым богатством России и всего мира.

Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: LiveInternet