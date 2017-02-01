Семеро смелых

-Было холодно, мы в строю переминались с ноги на ногу, не выдерживали команду «Смирно». Начальник штаба полка видел, что курсанты мёрзнут, поэтому зачитывал текст присяги быстро. Но я эту присягу принимал сердцем, верно служил Родине, как мои отец и братья, - говорит 89-летний Александр Васильевич.Ангарчанин принес в редакцию фотографию, на которой собрал мужчин семьи Акимовых - отца Василия Акимовича и шестерых его сыновей: Тимофея, Ивана, Александра, Степана, Василия и Николая. Все они, кроме младшего брата, защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны. До наших дней дожил только Александр Васильевич, поэтому он решил создать этот семейный «иконостас», чтобы внуки и правнуки помнили и гордились.Глава семьи Василий Акимович (верхний ряд, в центре) прошел первую мировую войну, был ранен, но домой не вернулся, работал в санитарном поезде, возил в тыл раненых. В 1940 году он окончил курсы ветеринаров, работал в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война, Василию было уже 50 лет, но в ноябре 1942 года его призвали на фронт, где он был контужен. Когда поправился, его отправили не домой, а в колхоз Ивановской области, в трудовую армию. Домой, в Кемеровскую область, Василий Акимович вернулся только осенью 1945 года, но прожил совсем недолго - умер в феврале 1947 года.- В 1939 году старший брат Тимофей (верхний ряд, слева) ушел служить в армию, - рассказывает Александр Васильевич, - в 1941-м он должен был вернуться домой, а тут война. Он проехал нашу станцию, поезд вез его на фронт. Тимофей прошел всю войну, дошел до Польши, награжден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». В 1947 году демобилизовался и приехал в нашу деревню. Работал водителем в МТС, потом уехал на Украину, где и похоронен.Второй брат Иван (верхний ряд, справа) участвовал в боевых действиях с японцами, демобилизовался в 1946 году, вернулся в деревню, женился, работал в пожарной охране. Степан и Василий Акимовы (нижний ряд, в центре) - близнецы. Их забрали на фронт в 1942 году, оба были пулеметчиками. Василий погиб в Днепропетровске в 1944 году, похоронен в братской могиле. Степан был ранен, лечился в госпитале, а в 1945 году комиссован домой, умер в начале мая, не дожив до Победы. Младший брат Николай (нижний ряд, справа) в войну жил с матерью, в 1947 году окончил ФЗО. В 1956 году ездил отдыхать в Крым, там и остался, женился и работал в совхозе.Когда началась война, 14-летний Александр (нижний ряд, слева) боронил, пахал, молотил гречку и работал на лесоповале.- 1 августа 1944 года мне исполнилось 17 лет, а в ноябре меня призвали в армию, в учебный полк. Курсанты рвались на запад, на фронт, а нас повезли на Дальний Восток. Я служил и воевал в 157-й Краснознаменной гвардейской неманской орденов Суворова и Кутузова первой степени стрелковой дивизии.Александра Васильевича комиссовали в декабре 1946 года, он вернулся в деревню, окончил курсы пожарных командиров и работал в оздоровительном лагерном пункте. В 1959 году вместе с семьей приехал в Ангарск, работал в отделе пожарной охраны города. Учился в вечерней школе. Любопытный факт: занятия проходили прямо на рабочем месте.