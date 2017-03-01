Меню с узорами

Старожил города Борис Иванович ПУСТОВАЛОВ, бывший зав производством ресторана «Север», является, пожалуй, единственным в городе мастером по ремеслу, которое 40 лет назад поражало не избалованных экзотикой ангарчан. Этот человек мог из обычных овощей обычным ножом-«тройкой» создать настоящий, не побоюсь этого слова, шедевр, достойный не стола, а выставки! И они у него были – и выставки, и шедевры…То, что резал мастер из обычных овощей и фруктов, совсем не походило на овощи и фрукты.
Фото 70-х годов из личного архива Б. ПУСТОВАЛОВА- Я и хотел пойти в художественное училище, но кто бы меня, пацана, рано потерявшего родителей, содержал во время учебы?
Выбор профессии решило послевоенное голодное детство. Борис решил стать кулинаром, быть поближе к продуктам, это было, что называется, теплое место.- «Север» я открывал вместе с нашим директором ШИВЕРСКОЙ. Женщина была с характером, прошла фронт. Мне тоже пришлось характер вырабатывать.
В подчинении у завпроизводством были одни женщины. Мужчину-руководителя поначалу восприняли скептически. Однако заведующий всегда был одет с иголочки. Подстрижен по моде. Корректен, вежлив и тверд. Но главное - коллектив узнал, что он из рыбы может приготовить сто блюд! Последней каплей стало его искусство вырезания из овощей.
Игорь КАРИН
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