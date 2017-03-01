Меню с узорами

Фото 70-х годов из личного архива Б. ПУСТОВАЛОВА



Игорь КАРИН

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Выбор профессии решило послевоенное голодное детство. Борис решил стать кулинаром, быть поближе к продуктам, это было, что называется, теплое место.В подчинении у завпроизводством были одни женщины. Мужчину-руководителя поначалу восприняли скептически. Однако заведующий всегда был одет с иголочки. Подстрижен по моде. Корректен, вежлив и тверд. Но главное - коллектив узнал, что он из рыбы может приготовить сто блюд! Последней каплей стало его искусство вырезания из овощей.