Исповедь жене

К нам в редакцию пришел старожил города, ветеран МВД и старый друг нашей газеты Александр Васильевич АКИМОВ. Он попросил поздравить его жену с юбилеем, который они отметили на этой неделе.
Наша газета неоднократно писала про фронтовика Акимова и Акимова - милиционера. Но его личная жизнь оставалась за кадром. А подполковник Акимов прожил со своей Тамарой Андреевной почти 67 лет! Акимовы подняли троих детей и целый хоровод из внуков и правнуков. Дожили вместе до 90 лет каждый. Мы их поздравляем и завидуем доброй завистью.
- Почему мы за столько лет не надоели друг другу? Наверное, потому, что в молодом Ангарске к вопросу создания семьи подходили очень серьезно. Познакомиться не было проблемой, мы с Тамарой вместе работали и жили по соседству. Тогда все было рядом - не город, а поселок с юртами и землянками. Объясниться тоже не вопрос. Но все упиралось в совместное проживание,
- вспоминает ветеран.
У Тамары на руках были несовершеннолетние брат с сестрой (мать они похоронили в 1945 году). Александр пропадал в командировках. Беда? Нет, оказалось, что это проверка! Такое положение в виде редких и коротких свиданий длилось два года! Кроме фотографий, Александр Васильевич принес нам свои стихи.- Сроду поэзией не увлекался, а тут будто помолодел на 70 лет!
За то, что худенькие
плечи
Ты первой ставишь
под беду,
Что в тот решающий
наш вечер
Сказала: «За тобой
пойду».
Тобой горжусь, в тебя
влюбляюсь
И восхищаюсь
без конца,
Потом за исповедь
раскаюсь -
Но знай, душа моя
чиста.
Игорь КАРИН,
фото из личного
архива АКИМОВЫХ