Исповедь жене

За то, что худенькие

плечи

Ты первой ставишь

под беду,

Что в тот решающий

наш вечер

Сказала: «За тобой

пойду».

Тобой горжусь, в тебя

влюбляюсь

И восхищаюсь

без конца,

Потом за исповедь

раскаюсь -

Но знай, душа моя

чиста.



Игорь КАРИН,

фото из личного

архива АКИМОВЫХ

Наша газета неоднократно писала про фронтовика Акимова и Акимова - милиционера. Но его личная жизнь оставалась за кадром. А подполковник Акимов прожил со своей Тамарой Андреевной почти 67 лет! Акимовы подняли троих детей и целый хоровод из внуков и правнуков. Дожили вместе до 90 лет каждый. Мы их поздравляем и завидуем доброй завистью.- вспоминает ветеран.У Тамары на руках были несовершеннолетние брат с сестрой (мать они похоронили в 1945 году). Александр пропадал в командировках. Беда? Нет, оказалось, что это проверка! Такое положение в виде редких и коротких свиданий длилось два года! Кроме фотографий, Александр Васильевич принес нам свои стихи.