Мутантов не видел

75-летний ликвидатор здоров и полон сил

Фото Николая СТЕРНИНА

Фото из личного архива И.А. МАЛЬГИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Когда в кабинет зашёл бравый человек солдатской выправки, моложавый не по возрасту, даже не поверили, что это и есть ликвидатор.начал рассказывать Иван Александрович. -…В Киев прилетели ночью. Сразу на обычном автобусе ликвидаторов повезли в Чернобыль. Иван Александрович вспоминает:Мальгина распределили в войсковую часть, которая находилась за 30-километровой зоной, в Иванково, в специально построенный для ликвидаторов военный городок с бараками. Получил должность заместителя командира роты.И началось: заступали на 8-часовую смену, ездили каждый день на автобусах в Чернобыль, на особой площадке пересаживались в специальные автобусы, обшитые свинцом. Но к октябрю, когда там был Мальгин, обшивку такую с автобусов уже начали снимать, считалось, что она уже ни к чему, мол, уровень радиации упал.Солдаты заканчивали строительство саркофага. В октябре саркофаг был уже процентов на 80 возведен.Работали без всяких защитных костюмов. Как считает наш герой, никакой костюм не защитит от радиации, которая с пылью попадает в организм. Чтобы минимизировать вред от пыли, дорогу к Чернобылю постоянно поливали.Одежду сдавали каждый день, проходили санобработку в виде душа, а утром получали новый комплект. Иногда верхнюю одежду, проверенную дозиметристом, можно было надеть второй раз.- рассказывает Мальгин. -