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Мутантов не видел


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Вчера, 13:04
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75-летний ликвидатор здоров и полон сил

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики катастрофа. Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации её последствий. В их числе были и ангарчане. Иван Александрович МАЛЬГИН был отправлен в Чернобыль в октябре 1986 года.

Мутантов не видел
75-летний Иван Мальгин уверен: сильных не берёт даже радиация.
Фото Николая СТЕРНИНА


Когда в кабинет зашёл бравый человек солдатской выправки, моложавый не по возрасту, даже не поверили, что это и есть ликвидатор.

- В 86-м году я служил в военно-строительном полку, - начал рассказывать Иван Александрович. - В середине мая нас всех погнали в поликлинику проходить медкомиссию. Мы тогда и не думали, что и зачем. Сказал командир надо, значит, надо. А уже с конца мая начали отправлять в Чернобыль. На меня приказ пришёл в конце октября. Мне было 44 года, были уже две взрослые дочери– 17 и 22 лет.

…В Киев прилетели ночью. Сразу на обычном автобусе ликвидаторов повезли в Чернобыль. Иван Александрович вспоминает:

- Когда мы только въехали в зону ночью, было тяжело смотреть на это. Обычно едешь по деревне – люди ходят, собаки лают, а тут ни души. Иногда мелькнет фонарь патруля, который от мародёров сторожит, и всё.

Мальгина распределили в войсковую часть, которая находилась за 30-километровой зоной, в Иванково, в специально построенный для ликвидаторов военный городок с бараками. Получил должность заместителя командира роты.

И началось: заступали на 8-часовую смену, ездили каждый день на автобусах в Чернобыль, на особой площадке пересаживались в специальные автобусы, обшитые свинцом. Но к октябрю, когда там был Мальгин, обшивку такую с автобусов уже начали снимать, считалось, что она уже ни к чему, мол, уровень радиации упал.

Мутантов не видел
Май 1966 года. Красноярск. Школа сержантов. Иван МАЛЬГИН второй слева.
Фото из личного архива И.А. МАЛЬГИНА


Солдаты заканчивали строительство саркофага. В октябре саркофаг был уже процентов на 80 возведен.

- Моя обязанность была контролировать, чтобы солдаты не находились на объекте больше положенного времени. Контролировали суммарную дозу облучения – максимум 25 рентгенов. Каждому выдавали дозиметр-карандаш и накопитель. Карандаш каждый день по окончании смены сдавали, специальный прибор определял по нему дозу. Если получил больше нормы – пиши объяснительную, почему так вышло.

Работали без всяких защитных костюмов. Как считает наш герой, никакой костюм не защитит от радиации, которая с пылью попадает в организм. Чтобы минимизировать вред от пыли, дорогу к Чернобылю постоянно поливали.

- Конечно, те ребята, которые первыми графитовую пыль с крыш сбрасывали, вряд ли и до 30 лет дожили. Но при мне уже этого не было. Всё было уже чисто, засыпано песком, уложены дорожные 15-сантиметровые плиты. Хотя дозиметристы обнаруживали куски графита, которые до 300 рентгенов в час давали.

Одежду сдавали каждый день, проходили санобработку в виде душа, а утром получали новый комплект. Иногда верхнюю одежду, проверенную дозиметристом, можно было надеть второй раз.

- Однажды я поднимался на саркофаг из любопытства, на 70 метров, - рассказывает Мальгин. - Там находилось смотровое окно. Толщина стекла 51 сантиметр. Увидел завал, туда ведь сбрасывали всё ненужное. Один раз удалось побывать в Припяти. Также для ознакомления солдат свозили туда на автобусе, из которого выходить не разрешали. Здесь Ивану было жутко от брошенных наспех детских игрушек.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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