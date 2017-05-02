Последний партизан

Сколько в нашем городе живет участников Великой Отечественной войны? Называют цифру 152 человека. Но партизан дожил до наших дней всего один. Николай Васильевич БЕРЕЗЕНКОВ. Минер, связист и разведчик Первомайской бригады, громившей оккупантов на Смоленщине.У литератора-ветерана нет своего кабинета, зато есть свой ноутбук.
Он любит над собой подшучивать. Мол, сначала был самым маленьким партизаном, потом стал самым маленьким учителем. Но только те, кто его близко знает, в курсе, что стоит за этой шуткой.
Учитель биологии Николай Васильевич никогда не садился во время уроков за стол: «Если я сяду, класс будет только мою голову видеть».
Так и простоял всю жизнь в прямом смысле слова у школьной доски. А стоять было ох как нелегко. Во время наступления карателей мальчишка-минер взорвал мост с фашистской бронетехникой и получил от разъяренных эсэсовцев две пули «на память». В 1955 году в Белоруссии с сестрой Верой. Она и сейчас живёт с братом по соседству и звонит каждый день.- Немцы всю войну меня добить не могли. Сначала повезли с другими детьми сдавать кровь для своих раненых. А кровь эти вампиры высасывали до последней капельки. Но обошлось. Машина по дороге подорвалась. Немцев в кашу, а мы все целехонькие.
Затем партизаны переправили его в санитарную хату в отбитую у немцев деревню. А там все как один тифозные лежали. И снова смерть только дыхнула на мальчишку, которому было всего 12 лет. Зато потом пришла инвалидность на всю оставшуюся жизнь.- Пока меня пули не нашарили, я был главным непоседой среди партизанских детей. Кто пойдет в деревню на разведку? Березенков, конечно. Мне ничего не стоило втереться в ораву босоногих пацанов и пройти любой блок-пост.
В Белоруссии, которая всем известна как партизанский край, маленькие разведчики были незаменимы. Они еще не умели бояться. Память была светлая как хрусталь. Одно плохо – таскали с минных полей мины и ставили их на зайцев (немецкие бандиты все съестное у селян отбирали).- Матери так уходящим гулять детям вдогонку и кричали: «Подорвешься на мине – домой можешь не приходить!» Случалось, что и не приходили.
Подобных сюжетов той войны у поэта и прозаика Николая Березенкова издано несколько книг. Он не претендует на высокое мастерство. Он спешит оставить после себя те детские впечатления, которые, не дай Боже, пережить никому. Каждый его стих или рассказ звучит как короткая очередь и всегда попадает в цель.
Игорь КАРИН,
фото из архива
Николая БЕРЕЗЕНКОВА
и Николая СТЕРНИНА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30