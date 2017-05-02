Последний партизан

Игорь КАРИН,

фото из архива

Николая БЕРЕЗЕНКОВА

и Николая СТЕРНИНА

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Он любит над собой подшучивать. Мол, сначала был самым маленьким партизаном, потом стал самым маленьким учителем. Но только те, кто его близко знает, в курсе, что стоит за этой шуткой.Учитель биологии Николай Васильевич никогда не садился во время уроков за стол:Так и простоял всю жизнь в прямом смысле слова у школьной доски. А стоять было ох как нелегко. Во время наступления карателей мальчишка-минер взорвал мост с фашистской бронетехникой и получил от разъяренных эсэсовцев две пули «на память».Затем партизаны переправили его в санитарную хату в отбитую у немцев деревню. А там все как один тифозные лежали. И снова смерть только дыхнула на мальчишку, которому было всего 12 лет. Зато потом пришла инвалидность на всю оставшуюся жизнь.В Белоруссии, которая всем известна как партизанский край, маленькие разведчики были незаменимы. Они еще не умели бояться. Память была светлая как хрусталь. Одно плохо – таскали с минных полей мины и ставили их на зайцев (немецкие бандиты все съестное у селян отбирали).Подобных сюжетов той войны у поэта и прозаика Николая Березенкова издано несколько книг. Он не претендует на высокое мастерство. Он спешит оставить после себя те детские впечатления, которые, не дай Боже, пережить никому. Каждый его стих или рассказ звучит как короткая очередь и всегда попадает в цель.