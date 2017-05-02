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Европа хотела дружить с Гитлером


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Сегодня, 16:02
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За руку с Гитлером здоровались вожди Запада. А виноват Сталин?
Сайт "Комсомольская правда"
82 года назад Польша заключила с Германией пакт о ненападении, спровоцировавший разрушение Европы
А вот аналогичный документ, подписанный 30 сентября 1938 года с Адольфом Гитлером премьером Великобритании Невиллом Чемберленом, англичане никогда не называют «пактом Гитлера – Чемберлена»А вот аналогичный документ, подписанный 30 сентября 1938 года с Адольфом Гитлером премьером Великобритании Невиллом Чемберленом, англичане никогда не называют «пактом Гитлера – Чемберлена»
В январе 1934 года Польша самой первой в Европе подписала договор о ненападении с гитлеровской Германией. После нее это сделали Англия и Франция. Почему же тогда в сговоре с Гитлером до сих пор обвиняют СССР? Этот вопрос "КП" задала историку, члену Зиновьевского клуба Олегу НАЗАРОВУ.

Англия и Франция не любят вспоминать про договоры с нацистами

- Запад регулярно обвиняет СССР в заключении с Германией пакта о ненападении: "подписывали договоры с людоедом"! Но ведь не один Советский Союз это делал?

- Конечно. Эта практика была широко распространена в 1930-х. Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года. СССР вообще последним крупным геополитическим игроком, заключившим договор с Германией. Да и то лишь потому, что выбора не было. Лондон и Париж поставили СССР в такие условия своей политикой «умиротворения агрессора» за счет интересов и территорий третьих стран.
Европа хотела дружить с Гитлером
К тому моменту нацистская Германия уже имела аналогичные договора с Польшей, Великобританией, Францией. Как и сегодня, в 1930-е годы Запад широко практиковал двойные стандарты. Советско-германский договор о ненападении до сих пор именуется не иначе как «пактом Молотова – Риббентропа». Широко известное имя гитлеровского министра иностранных дел, за свои преступления повешенного по приговору Трибунала в Нюрнберге, бросает тень на советского наркома иностранных дел и, следовательно, на СССР.

А вот аналогичный документ, подписанный 30 сентября 1938 года с Адольфом Гитлером премьером Великобритании Невиллом Чемберленом, англичане никогда не называют «пактом Гитлера – Чемберлена». Хотя под договором стоят эти две подписи. И поляки, подписавшие договор с Германией еще в январе 1934 года, не называют его «пактом Пилсудского - Гитлера». Хотя именовать эти документы надо именно так. За руку с Гитлером здоровались руководители Польши, Великобритании и Франции, а не Иосиф Сталин. Вот этот факт западная пропаганда и пытается скрыть. Хотя шила в мешке не утаишь.

- Латвия и Эстония летом 1939 тоже заключили пакты с Гитлером.

- Всем было понятно, что время независимости прибалтийских республик подходит к концу, что они станут разменной монетой в геополитической игре. Вопрос был только - под кого они попадут - под Германию либо под СССР. Население в Прибалтике тогда симпатизировало и СССР, и Германии, но все решила деловая элита. Они были ориентированы на немцев, поскольку у них стоял вопрос о частной собственности, а в СССР она не приветствовалась.

Поэтому 7 июня 1939 года, в один день, и были заключены пакты Эстонии и Латвии с Германией. Немцы даже не стали тратить лишнее время на Прибалтику. Кстати, не так давно похожим образом Обама общался с прибалтийскими лидерами, вызвал всех троих в Вашингтон, чтобы не терять времени.

Поляки тоже хотели делить Европу

- Чего вообще поляки добивались своим договором с Германией?

- Польша была воссоздана в 1918 году. До этого в течение 123 лет Польского государства на карте не было. И только благодаря Первой мировой войне поляки смогли воссоздать свою государственность. Естественно, тут же встал вопрос о границах. Польская шляхта очень амбициозна. Варшава рассчитывала воссоздать территорию в границах до первого раздела Польши 1772 года. Соседей Польши это не устраивало. В итоге с 1918 по 1922 год поляки переругались абсолютно со всеми: с чехами, украинцами, немцами, литовцами. В апреле 1920 года с нападения Польши на Советскую Украину началась советско-польская война. По ее итогам Польша оккупировала Западную Украину и Западную Беларусь. Поляки рассчитывали, что договор с Германией позволит им зафиксировать западную границу страны. Но в планы Гитлера это не входило.

- В 30-е годы фактически все подписали договоры с Гитлером. Тогда это никто не считал зазорным?

- Во всяком случае, «западные демократии», а также Польша и Италия договоры с Гитлером подписали с большой охотой. Пик этой политики - знаменитый Мюнхенский сговор. 29 сентября 1938 года по требованию Гитлера к нему прилетели Бенито Муссолини из Италии, Чемберлен из Великобритании и Эдуард Даладье из Франции. Эти четверо и решили судьбу Чехословакии. Причем ни представителя Чехословакии, ни СССР на переговорах в Мюнхене не было. Поставить подпись под соглашение о разделе Чехословакии рвались поляки, но Чемберлен счел Польшу «пятым колесом в телеге».

В 1939 году, когда в Москве подписывали договор с Риббентропом, Сталин отлично помнил, что произошло каких-то 11 месяцев назад в Мюнхене. Судьбу Европы решали без участия СССР, пытаясь направить германского агрессора на Восток. А когда СССР попытался обезопасить себя, с Запада пошел вал критики. Получается, им можно подписывать с Германией договоры, а русским – нельзя!

- Почему сегодня на Западе об этом не вспоминают?

- А кому интересно вспоминать, что твоя страна выглядела не лучшим образом? Упрекать Запад в этом - пустая потеря времени.

Пакт "Молотов-Рибентропп" спас СССР

- Есть точка зрения, что у Сталина в тот момент просто другого выхода не было: все подписали пакты о ненападении с Гитлером, одни мы остались?

- Так оно и было. Допустим, не подписал бы СССР этот документ. И что Гитлер не напал бы на Польшу? Напал бы! Он так еще в апреле решил. Германия гарантировано напала бы на Польшу и быстро ее разгромила. Затем вставал бы вопрос о территории западных Украины и Беларуси. Если бы они не отошли к СССР, оставались два варианта. Германия либо просто их захватила. Либо создала Украинское квази-государство. В любом случае, возник бы плацдарм для нападения на СССР.

- То есть поляки, когда упрекают Сталина в участии в разделе Польши, просто не хотят видеть очевидное?

- Да они все это прекрасно знают, но им это не выгодно обсуждать.

- От всех этих предвоенных пактов с Гитлером хоть кто-то что-то выиграл?

- Больше всех выиграл, разумеется, Гитлер. Французы ничего не выиграли. Все 1930-е годы они плелись в хвосте у англичан, хотя понимали, что Британия - на островах, а Франция - под боком у Гитлера. Самым глупым образом вели себя поляки. Варшава надеялась, что в случае войны ей помогут Британия и Франция. А те войну Германии объявили, но воевать не стали. Даже оружием почти не помогли.

- А Советский Союз?

- СССР отчасти выиграл. Он получил дополнительные время и территорию. Сравните Красную армию образца 1939 и образца 1941 года: по численности и вооружению последняя намного сильнее. Возвращенные в 1939 году территории западных Украины и Беларуси помогли нашим дедам и прадедам выстоять в 1941-м. Если бы в 1939 году Германия захватила всю Польшу, то в 1941 году Вермахту пришлось бы преодолевать гораздо меньшее расстояние до Москвы и Ленинграда. Как мы знаем, под Москвой осенью 1941 года счет шел на километры.

Разгром Советов всегда был целью фюрера

- Гитлер, когда подписывал все эти пакты, их сразу ни во что не ставил?

- Это совершенно очевидно! В своем окружении он прямо говорил об этом. А 11 августа 1939 года Гитлер заявил комиссару Лиги Наций в Данциге Карлу Буркхарду: «Всё, что я предпринимаю, направлено против русских. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, тогда я буду вынужден пойти на соглашение с русскими, побить Запад и затем, после его поражения, снова повернуть против Советского Союза».

- Получается, что обвинения, которые сейчас выдвигают в адрес СССР, от плохого знания истории?

- На Западе много специалистов, хорошо знающих историю. Запад во главе с США преследует свои цели. Стремясь поставить СССР на одну полку с Германией и сделать его одним из двух виновников Второй мировой войны, Запад добивается изменения геополитического статуса России. Вашингтон совсем не прочь лишить Россию постоянного места в Совбезе ООН. Россия унаследовала его от СССР, внесшего решающий вклад в разгром Германии.

- Как раз в геополитическом смысле сейчас возможен пересмотр итогов Второй мировой?

- По этому вопросу и идет борьба. На «историческом фронте» Запад пытается навязать нам свои трактовки, мы должны отстаивать свои.

Кто подписывал договоры с нацистами

Пакт Страны Дата

"Гитлера-Пилсудского" Германия и Польша 26 января 1934 года

"Мюнхенский сговор" Германия, Англия, Франция, Италия 29 сентября 1938 года

"Гитлера-Чемберлена" Германия и Англия 30 сентября 1938 года

"Гитлера-Деладье" Германия и Франция 6 декабря 1938 года

"Сельтера-Риббентропа" Германия и Эстония 7 июня 1939 года

"Минтерса--Риббентропа" Германия и Латвия 7 июня 1939 года

"Молотова-Риббентропа" СССР и Германия 23 августа 1939 года
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