Время первых



Людмила РОССОВА,

фото из архива И.С. ПОГОСЯНЦ

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В 50-м году, после окончания Грозненского нефтяного института, молодые супруги получили направление на будущий Ангарский нефтехимкомбинат. До станции Китой добирались долго, так тогда ходили поезда. В руках у них были небольшие узелки, а что могли ещё везти вчерашние студенты? Сейчас можно лишь с улыбкой вспомнить, как молодой и стройный приехал Погосянц в Ангарск в белых брюках, но здесь было не Рио-де-Жанейро, его ждала грязная осенняя слякоть и суровые сибирские морозы.23-летний выпускник института не унывал:Через три года он действительно ездил домой в Кисловодск, но только в отпуск. Командировка его оказалась дольше, чем жизнь. Посвятив всего себя комбинату и городу, он и на пенсии не уехал из Ангарска. Награжден орденами и медалями СССР. Похоронен на кладбище нашего города. Жена Елена Федоровна долго работала в центральной лаборатории комбината. Донская казачка, родом из города Гудермес, прожила в Сибири всю жизнь, вместе с мужем воспитала прекрасных детей и внуков. Дочь Ирина живет в Минске, сын Сергей – в Ангарске.Сурен Ишханович очень любил мать. Брал детей и самолетом летел в Кисловодск. Жалел её, особенно когда не стало отца. У Шусаник ПОГОСЯН, кроме Сурена, было ещё трое детей. Младшие сын и дочь работали учителями, старший сын умер рано, инвалид Великой Отечественной войны имел тяжёлое ранение. В Кисловодск семья Погосян переехала из Нагорного Карабаха. Буква «ц» добавилась к фамилии уже в России, но почему, внятно мне никто так и не объяснил.О семье Погосянц я собрала большой материал. Пока готовила рукопись, передо мной стояла фотография Шусаник и притягивала внимание, словно помогала. Планирую выйти на армянские диаспоры, найти их и отправить весь этот богатый материал.«Редкая птица долетит до середины Днепра…» - писал Николай Васильевич ГОГОЛЬ. Эта строчка долго ассоциировалась в моей голове с другой, и вот пишу другую. «Редкий большой руководитель доживет до ста…» Кто из Почетных граждан нашего города - редкая птица? Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН, бывший заместитель главного директора АНХК? Слава Богу, живет и здравствует. Геннадий Борисович БЕЛКИН, экс-директор АЭМЗ? Дай Бог ему здоровья! Я знаю этих людей и готова за них молиться. Сурен Ишханович Погосянц прожил всего 72 года, ушел из жизни очень рано.Большая ответственность, напряженные графики на пусковых - не каждое сердце выдержит. Хотя Погосянц был человеком весёлым и любил рассказывать анекдоты, но не это было главной чертой его характера. На этой службе рано из жизни ушел Петр Петрович ЖАДНОВ, Сурен Ишханович сменил его. Есть в Ангарске улица имени Жаднова. Рано ушел из жизни и Геннадий Георгиевич ДОБРЯКОВ, сменивший Погосянца.– повторял не раз Почетный гражданин города Ангарска Владимир Александрович НЕПОМНЯЩИЙ, долго работавший в этом коллективе. -Сурен Ишханович Погосянц был руководителем демократического типа, но, как говорят, у него не забалуешь. А кто-нибудь помнит его недовольство на повышенных тонах? Нет.Управление капитального строительства одно из первых создаваемых управленческих подразделений будущего комбината. Для небольшого предприятия роль такого подразделения может выполнять небольшой коллектив, иногда даже один человек. Но для большого предприятия это должен быть коллектив специалистов разных профессий, и цель этого коллектива – создание основных фондов будущего производства. На комбинате нет объектов, в создании которых не принимали бы участия работники УКСа.