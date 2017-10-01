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История в металле


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Вчера, 11:55
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Во Дворце ветеранов открылась необычная музейная экспозиция. Она посвящена 100-летию Октябрьской революции. Все экспонаты сделаны в металле и в миниатюрном масштабе. Это выставка значков.

История в металле
Михаил КУЛИГИН и Александр ШКАБЫРЕВ – известные в городе «значковеды».

История в металле
Всего на выставке представлено более 4 тысяч значков.

Свою коллекцию представляет известный в городе фалерист (коллекционер значков) Михаил КУЛИГИН, который не раз проводил подобные выставки. Он рассказал нашей газете:
- В последнее время я стал наблюдать, что молодежь про ту самую революцию, про которую мое поколение знало все наизусть, не знает почти ничего, а крейсер «Аврора» считают… плавучим рестораном. Я решил сделать свой вклад в сохранение истории. Когда новое поколение на вопрос, что такое СССР, отвечает, что есть такое телешоу ССР («Сам себе режиссер»), надо что-то предпринимать.
Художник Кулигин не привык бросать слов на ветер. От показа значков советской эпохи с броневиками, Ильичом и красными стягами он решил шагнуть дальше. Показать в своей коллекции историю России за 100 лет.
- И даже больше. У меня представлены значки, где казаки рубят рабочих на Красной Пресне в 1905 году. Не было в продаже таких значков? Верно, не было. Это я сам их для экспозиции сделал.
Вернее, делал не сам лично. Но выполнил эскизы, шаблоны и вообще всю художественно-творческую часть именно он. А кто наштамповал и во сколько это Михаилу обошлось, коммерческая тайна. С этим у коллекционеров строго. Правда, точно известно, что эксклюзивных значков собственного проекта на выставке будет ровно сто. По количеству лет столетия Октябрьской революции. Первые трактора, Днепрогэс, целина, День Советских профсоюзов, первый спутник. И много-много чего еще, ведь количество экспонатов переваливает за 4 тысячи.
В нее вошли экспонаты еще одного участника выставки, пенсионера и старейшего фалериста города Александра Анатольевича ШКАБЫРЕВА. На пару «значковеды» смогли представить Россию во всех эпохах. Можно прийти в любой день недели во Дворец ветеранов (бывший кинотеатр «Победа»), с 10 до 18 часов. Вход для посетителей абсолютно бесплатный! Особенно организаторы выставки очень ждут к себе в гости школьные группы. Ведь для них, собственно, такие уроки истории в металле и были задуманы.
Игорь КАРИН,
фото Николая СТЕРНИНА
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