История в металле

Свою коллекцию представляет известный в городе фалерист (коллекционер значков) Михаил КУЛИГИН, который не раз проводил подобные выставки. Он рассказал нашей газете:- В последнее время я стал наблюдать, что молодежь про ту самую революцию, про которую мое поколение знало все наизусть, не знает почти ничего, а крейсер «Аврора» считают… плавучим рестораном. Я решил сделать свой вклад в сохранение истории. Когда новое поколение на вопрос, что такое СССР, отвечает, что есть такое телешоу ССР («Сам себе режиссер»), надо что-то предпринимать.Художник Кулигин не привык бросать слов на ветер. От показа значков советской эпохи с броневиками, Ильичом и красными стягами он решил шагнуть дальше. Показать в своей коллекции историю России за 100 лет.- И даже больше. У меня представлены значки, где казаки рубят рабочих на Красной Пресне в 1905 году. Не было в продаже таких значков? Верно, не было. Это я сам их для экспозиции сделал.Вернее, делал не сам лично. Но выполнил эскизы, шаблоны и вообще всю художественно-творческую часть именно он. А кто наштамповал и во сколько это Михаилу обошлось, коммерческая тайна. С этим у коллекционеров строго. Правда, точно известно, что эксклюзивных значков собственного проекта на выставке будет ровно сто. По количеству лет столетия Октябрьской революции. Первые трактора, Днепрогэс, целина, День Советских профсоюзов, первый спутник. И много-много чего еще, ведь количество экспонатов переваливает за 4 тысячи.В нее вошли экспонаты еще одного участника выставки, пенсионера и старейшего фалериста города Александра Анатольевича ШКАБЫРЕВА. На пару «значковеды» смогли представить Россию во всех эпохах. Можно прийти в любой день недели во Дворец ветеранов (бывший кинотеатр «Победа»), с 10 до 18 часов. Вход для посетителей абсолютно бесплатный! Особенно организаторы выставки очень ждут к себе в гости школьные группы. Ведь для них, собственно, такие уроки истории в металле и были задуманы.