Где касса?

Зинаида Петровна



Галина ЛЕМЗЯКОВА

- Мы оплачиваем единый налог на вмененный доход, поэтому наличие кассовых аппаратов в торговых точках необязательно, - пояснил нашей газете директор компании «Волна» Павел Неудачин.Единый налог на вмененный доход – это система налогообложения, которой могут пользоваться предприниматели, занимающиеся определенными видами деятельности, включая розничную торговлю. Сумма налога рассчитывается по определенной схеме и зависит от предполагаемой, а не фактической прибыли.« О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»Только не стоит ждать, что продавец будет вам с каждой покупкой выписывать товарный чек. Он обязан выдавать его только по требованию покупателя. Если же вдруг вы попросили товарный чек, а продавец отказалась вам его выдавать, сообщите об этом руководству компании «Волна» по телефону53-00-00.