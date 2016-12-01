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Где касса?


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Вчера, 11:26
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- Почему в торговых павильонах компании «Волна» предпринимателя НЕУДАЧИНА нет кассовых аппаратов?
Зинаида Петровна


- Мы оплачиваем единый налог на вмененный доход, поэтому наличие кассовых аппаратов в торговых точках необязательно, - пояснил нашей газете директор компании «Волна» Павел Неудачин.

Единый налог на вмененный доход – это система налогообложения, которой могут пользоваться предприниматели, занимающиеся определенными видами деятельности, включая розничную торговлю. Сумма налога рассчитывается по определенной схеме и зависит от предполагаемой, а не фактической прибыли. Федеральный закон № 54 « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» освобождает плательщиков ЕНВД от обязанности использовать кассовые аппараты при условии выдачи ими квитанции или товарного чека, подтверждающих продажу товара. Только не стоит ждать, что продавец будет вам с каждой покупкой выписывать товарный чек. Он обязан выдавать его только по требованию покупателя. Если же вдруг вы попросили товарный чек, а продавец отказалась вам его выдавать, сообщите об этом руководству компании «Волна» по телефону
53-00-00.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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