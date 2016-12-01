Сколько платить в Пенсионный фонд?

Сергей



Ольга КРАСНОВА

По информации А.С. КОРОЛЕВОЙ, замначальника отдела ангарского управления Пенсионного фонда по Иркутской области, начиная с 2014 года индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие физические лица уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование по-разному, в зависимости от полученного дохода. Но есть определенные периоды, когда они от уплаты страховых взносов освобождаются. Это в частности:Во всех остальных случаях самозанятое население уплачивает страховые взносы в фиксированных размерах. При этом платежи рассчитываются, исходя из суммы в один МРОТ, а предприниматели делятся на две группы – с годовым доходом до 300 тысяч рублей и больше 300 тысяч. Если ваш доход составляет менее 300 тысяч рублей, то годовой платеж в Пенсионный фонд нужно заплатить до 31 декабря. Если доход выше 300 тысяч рублей, то вы платите ту же сумму и в те же сроки, но до 1 апреля года, следующего за расчетным годом, нужно будет доплатить 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей.Пенсионный фонд напоминает всем плательщикам страховых взносов, не ведущим хозяйственную деятельность, что им необходимо снять себя с учета, чтобы не копилась задолженность и не применялись принудительные меры ее взыскания.