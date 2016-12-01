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Сколько платить в Пенсионный фонд?


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Вчера, 11:31
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- Подскажите, в какие сроки и какую сумму страховых взносов в Пенсионный фонд платят индивидуальные предприниматели?
Сергей


По информации А.С. КОРОЛЕВОЙ, замначальника отдела ангарского управления Пенсионного фонда по Иркутской области, начиная с 2014 года индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие физические лица уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование по-разному, в зависимости от полученного дохода. Но есть определенные периоды, когда они от уплаты страховых взносов освобождаются. Это в частности:

- время прохождения военной службы по призыву;

- время ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности;

- время ухода трудоспособного лица за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

- время проживания супругов военнослужащих-контрактников вместе со своими супругами в местностях, где они не могли трудиться из-за отсутствия возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности.

Во всех остальных случаях самозанятое население уплачивает страховые взносы в фиксированных размерах. При этом платежи рассчитываются, исходя из суммы в один МРОТ, а предприниматели делятся на две группы – с годовым доходом до 300 тысяч рублей и больше 300 тысяч. Если ваш доход составляет менее 300 тысяч рублей, то годовой платеж в Пенсионный фонд нужно заплатить до 31 декабря. Если доход выше 300 тысяч рублей, то вы платите ту же сумму и в те же сроки, но до 1 апреля года, следующего за расчетным годом, нужно будет доплатить 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей.

Пенсионный фонд напоминает всем плательщикам страховых взносов, не ведущим хозяйственную деятельность, что им необходимо снять себя с учета, чтобы не копилась задолженность и не применялись принудительные меры ее взыскания.

Ольга КРАСНОВА
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